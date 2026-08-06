El piano del "Fill Predilècte d'Oliva", el músico y compositor Josep Climent, ya es patrimonio cultural de la ciudad

La donación del piano del "Fill Predilècte d’Oliva", el músico y compositor, Josep Climent, al Ayuntamiento la ha realizado la sobrina de Josep Climent, Isabel Verges, este miércoles para preservar la trayectoria y el legado de su tío, una de las figuras más importantes del patrimonio musical de todo el territorio valenciano.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Oliva continúa trabajando para que la futura Casa de la Cultura se convierta en un espacio cultural de referencia en la comarca, y refuerza su apuesta por la conservación y difusión de la memoria de sus referentes locales.

Teresa Tur, concejala delegada de Cultura de Oliva, ha expresado su gratitud a Isabel Verges por su generosa donación: "Es para nosotros un honor que la nueva Casa de la Cultura pueda contar con el piano de uno de nuestros vecinos más ilustres. Continuamos trabajando para custodiar el legado de nuestros artistas y la memoria colectiva de Oliva".

Josep Climent Barber nació en Oliva el 28 de agosto de 1927. Fue canónigo prefecto de música sacra y durante muchos años organista primero de la Catedral Metropolitana de Valencia, además de director, compositor y musicólogo.

Climent era académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes San Carlos de Valencia, de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona y académico de número de la Real Academia de Cultura Valenciana. Ha sido galardonado con varios premios extraordinarios en los Juegos Florales de Lo Rat Penat.

Una eminencia

Discípulo de José Piedra y José Roca, entre otros, se diplomó en Canto Gregoriano y Órgano en el Instituto Católico de París. En 1951 ganó la oposición a organista de la Catedral de Valencia, siendo el organista primero de la misma y de la Basílica de Nuestra Señora de los Desemparados además de ser también canónigo prefecto de música sacra desde 1981.

En el ámbito de la musicología, José Climent se ha distinguido por sus trabajos en la catalogación de fondos musicales, así como por el estudio y trascripción de obras de polifonía religiosa del siglo XVII y de música para tecla. Juan Cabanilles, Juan Bautista Comes, Vicente Rodríguez o Rafael Anglés son algunos de los compositores que ha investigado y editado; en el caso de Cabanilles, se encarga de proseguir la edición de su Ópera omnia iniciada por Higinio Anglés. Recuperó «El cançoner de Gandia» y también «El cançoner musical d´Ontinyent».

Ejerció como director durante muchos años del Conservatorio Municipal «José Iturbi» de la ciudad de Valencia. Fue director (1975-1980) del desaparecido Instituto Valenciano de Musicología en la Institución Alfonso el Magnánimo y fundador en 1979 de la Escuela Municipal de Música de Valencia. Ha realizado trabajos de investigación sobre los fondos musicales de las tres catedrales de la Comunitat Valenciana: Segorbe,Orihuela y Valencia además de los del Real Colegio del Corpus Christi (Patriarca) de Valencia.

Compositor

Es autor de numerosas publicaciones como «Historia de la música valenciana», «La catedral de Valencia: devenir musical en el siglo XX», «Cancionero Diocesano», «Juan Bautista Comes y su tiempo», «Juan Cabanilles. Puntualizaciones biográficas» u «Obras en lengua romance de Juan Bautista Comes». A nivel local, colaboró en el libro «Iniciación a la Historia de Oliva», coordinado por Salvador Cardona.

Su gran labor ha recibido numerosos reconocimientos. En 1.960 recibió el Premio Extraordinario del Ayuntamiento de Valencia, en 1.964 el Premio Valencia de Literatura 1964, el 3 de diciembre de 1992 recibió el homenaje del Ayuntamiento de Valencia tras su jubilación, el 10 de marzo de 1.995 fue nombrado «Fill predilècte d´Oliva» y en 2010 fue nombrado «Fill Adoptiu de València» por el consistorio dirigido por Rita Barberà.

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Es el autor del pasodoble «Raval i Vila» que le encargó el Ayuntamiento de Oliva y compuso la música del Desenclavament sobre texto de Salvador Soler que se estrenó en el año 1987. También es el autor del «Te deum», que se canta en la Catedral de Valencia con motivo de la festividad del 9 d´octubre, de la misa a San Vicente Mártir de 2013 y la Misa breve en fallas 2009, además que el Conservatorio Profesional de Música de Oliva lleva su nombre. Finalmente ejerció de director de la Coral Catedralicia de Valencia.