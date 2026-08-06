El Polisònic de Gandia se impregna de ritmos cubanos y rock and roll salvaje este fin de semana

Un fin de semana más llega puntual a su cita el Festival Polisònic de Gandia en el jardín de la Casa de Cultura, en este caso con dos conciertos protagonizados por la música tradicional cubana y el rock and roll más salvaje.

Este viernes, día 7 de agosto, será el turno de la cantante cubana Mayelín Naranjo. Elogiada por la gran Celia Cruz, la crítica es unánime al considerar a Mayelín Naranjo como una de las mejores voces de la actual música de raíces cubanas.

Mayelín añade a su espectacular voz su brillante personalidad, y el hecho indiscutible de ser todo un referente de la música de sabor cubano, lo cual la ha llevado a actuar junto con grandes estrellas como la propia Celia Cruz o Compay Segundo, entre otros.

Sábado

El sábado día 8 actuarán Los Saxos del Averno, una banda que construye su universo sonoro a partir del rhythm & blues de los 50, reinterpretado con una actitud salvaje y contemporánea.

El resultado es un R&B cavernoso con influencias latinas y una fuerte presencia del rock, pensado para el baile y la intensidad física. Formado por seis músicos con una larga trayectoria en la escena estatal, ofrecen conciertos explosivos que combinan temas propios con clásicos del género, generando una conexión inmediata y visceral con el público.

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Horario y entradas

Los dos conciertos están previstos para las 21.30 h y las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura y en Vivaticket, al precio de 10 euros, con descuentos por Carnet Joven o de Pensionista.