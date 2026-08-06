El Polisònic de Gandia se impregna de ritmos cubanos y rock and roll salvaje este fin de semana
Las actuaciones del festival internacional de música son en el jardín de la Casa de Cultura
Un fin de semana más llega puntual a su cita el Festival Polisònic de Gandia en el jardín de la Casa de Cultura, en este caso con dos conciertos protagonizados por la música tradicional cubana y el rock and roll más salvaje.
Este viernes, día 7 de agosto, será el turno de la cantante cubana Mayelín Naranjo. Elogiada por la gran Celia Cruz, la crítica es unánime al considerar a Mayelín Naranjo como una de las mejores voces de la actual música de raíces cubanas.
Mayelín añade a su espectacular voz su brillante personalidad, y el hecho indiscutible de ser todo un referente de la música de sabor cubano, lo cual la ha llevado a actuar junto con grandes estrellas como la propia Celia Cruz o Compay Segundo, entre otros.
Sábado
El sábado día 8 actuarán Los Saxos del Averno, una banda que construye su universo sonoro a partir del rhythm & blues de los 50, reinterpretado con una actitud salvaje y contemporánea.
El resultado es un R&B cavernoso con influencias latinas y una fuerte presencia del rock, pensado para el baile y la intensidad física. Formado por seis músicos con una larga trayectoria en la escena estatal, ofrecen conciertos explosivos que combinan temas propios con clásicos del género, generando una conexión inmediata y visceral con el público.
Horario y entradas
Los dos conciertos están previstos para las 21.30 h y las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura y en Vivaticket, al precio de 10 euros, con descuentos por Carnet Joven o de Pensionista.
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