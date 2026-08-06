CSIF advierte de la "saturación" de centros y consultorios de playa este agosto en la Safor
La central sindical señala de que la comarca “se encuentra en el punto crítico del verano” y que los ocho consultorios auxiliares atienden a unas 200 personas desplazadas a diario
El sindicato CSIF considera necesario que Conselleria de Sanidad refuerce aún más las plantillas de profesionales en la comarca de la Safor ante “las semanas críticas del verano”. La central sindical advierte del incremento poblacional en los días centrales de agosto, con picos que pueden alcanzar los 400.000 residentes temporales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala, a través de un comunicado, que durante estas semanas “el enorme aumento demográfico tensiona de forma directa los servicios públicos esenciales, lo que sitúa a la atención sanitaria en una situación límite”. Esta circunstancia se produce sobre todo en los municipios costeros, aunque también afecta a los del interior.
CSIF explica que los ocho consultorios auxiliares de playa atienden, conjuntamente, a una media diaria de 200 personas que proceden de otros departamentos de salud, autonomías o países, a las que se suman las autóctonas. Mientras, en el centro de salud del Grau de Gandia los facultativos tratan en sus consultas alrededor de 40 pacientes diarios, por encima de la ratio establecida de entre 30 y 35.
La central sindical plantea a Conselleria que, ante esta situación, lleve a cabo “un incremento proporcional y efectivo de los recursos sanitarios”. Esta petición la realiza tanto en lo que afecta a consultorios auxiliares y centros de salud de municipios como a la atención continuada y hospitalaria, con el objetivo de “garantizar una asistencia sanitaria con los niveles exigibles de calidad y seguridad y con el fin de evitar esperas excesivas tanto para vecinos como para visitantes”.
El sindicato señala que, aunque la apertura de consultorios auxiliares de verano en playas supone un refuerzo, hace falta “una planificación realista y que abarque toda la población flotante efectiva y no únicamente los padrones municipales”. La central sindical insta a esa planificación, con incremento urgente de personal, con el fin de evitar “el riesgo de colapso del sistema en las fechas de mayor afluencia del año”.
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