El TSJ avala que la Generalitat retirara a Potries la residencia de mayores y centro de día
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana falla en contra del ayuntamiento, que recurrió la decisión de la conselleria de revocarle las competencias del plan Convivint para construirla
El alcalde, Sergi Vidal, no se rinde y seguirá luchando para que la comarca tenga este recurso
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso contencioso-administrativo que interpuso el Ayuntamiento de Potries contra la resolución de la Generalitat de retirarle las competencias para construir una residencia y un centro de día públicas para personas mayores dependientes en el municipio. El fallo, que no es firme, también condena en costas al ayuntamiento con 1.500 euros.
El gobierno valenciano incluyó la infraestructura en el plan Convivint en 2021, pero fue suprimida por el actual Consell del PP en enero de 2025. Potries recurrió poco después a los tribunales al considerar que se estaba produciendo "desviación de poder, incumplimiento del principio de proporcionalidad e infracción del principio de equidad, buena fe y confianza legítima", infracciones que ha tumbado punto por punto el tribunal en este fallo.
El TSJ asume los argumentos de la Generalitat, que a su vez acusa a Potries de haber incumplido plazos. El fallo relata que "la delegación de competencias es del 1/06/2023, habiéndose publicado la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución el 29/12/2023; el 17/05/2024 se debía formalizar la adjudicación del contrato para la redacción de proyecto, plazo incumplido en la fecha del informe; y el 21/11/2024 se debía haber presentado el proyecto básico y de ejecución para obtener el visado preceptivo a través de la plataforma Ovara, siendo que en la fecha de la emisión del informe no se había presentado el mismo".
Apunta la sentencia que el ayuntamiento pretendió ampliar el proyecto a diciembre de 2028 "excediendo del límite de la delegación que finalizaba en diciembre 2025 y siendo rechazado por la administración" autonómica.
Añade el TSJ que "no cabe hablar ni de cambio de criterio ni de infracción del principio de confianza legítima, máxime teniendo en consideración que la delegación amparada en el Plan Convivint pretendía una agilización de la tramitación de los procedimientos e incrementar la eficacia de los órganos administrativos, delegando las competencias a la administración local y el ámbito temporal de dicho plan de infraestructuras exigía que las obras estuviesen terminadas antes de 2025".
Desde Potries se argumentó que "los retrasos que ha sufrido el proyecto no son causados por falta de diligencia" sino que los plazos eran "imposibles de cumplir" por varios factores, entre ellos los cambios políticos tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023, o la escasa plantilla municipal, que obligó a contratar a una empresa consultora externa. Según Potries "en lugar de revocar la delegación de competencias, la Conselleria hubiera podido adoptar una medida menos drástica como la ejecución por sí misma de la competencia delegada".
Decepción en Potries
La sentencia ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Potries. Pero el alcalde, Sergi Vidal, de Compromís, no se rinde. Explica que seguirán luchando en varios frentes para que el pueblo tenga una residencia de mayores, agotando todas las vías judiciales y políticas.
Por una parte, anuncia un recurso de casación al Tribunal Supremo en los próximos días, con unos argumentos que todavía están elaborando los servicios jurídicos municipales.
Por otra, Vidal solicitará hoy mismo reunirse la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, y con la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, para saber si siguen contemplando a Potries o están pensando en otro municipio de la Safor.
El alcalde recuerda que se invirtieron 500.000 euros de fondos municipales en comprar una parcela dentro del núcleo urbano para cederla a la Generalitat, además de "muchas horas de esfuerzo" para realizar los trámites correspondientes.
Explorarán la vía concertada
Pero, si lo anterior no da resultado, como última opción y para no perder este tren el alcalde explorará la colaboración público-privada: estaría abierto a que la eventual residencia de Potries fuera concertada, en ningún caso privada. "El ayuntamiento abrirá conversaciones con empresas y operadores del sector que puedan estar interesados a construir y/o gestionar una residencia a los terrenos previstos, siempre con el objetivo que el proyecto garantice plazas públicas para las personas mayores que las necesitan", señala Vidal.
El alcalde reconoce que la sentencia es desfavorable para el ayuntamiento "pero esto no significa que el proyecto de residencia se haya acabado". Ahora empieza una nueva etapa, según Vidal, en la que "seguiremos en los tribunales, hablaremos con la Generalitat, buscaremos empresas y fórmulas de colaboración y continuaremos trabajando con los pueblos y las entidades de la Safor para que la necesidad de plazas residenciales sea escuchada".
Insiste en que Potries "ha hecho un gran esfuerzo durante muchos años para conseguir esta residencia y no pensamos darlo por perdido". En conclusión, resume Vidal, "Potries tiene los terrenos, la voluntad, el trabajo hecho, y hay una necesidad real de plazas residenciales".
Un aviso para otros municipios
Al margen de la indignación en Potries, lo trascendente de la sentencia es que los argumentos del TSJ podrían aplicarse a otros ayuntamientos que vieron sus proyectos suprimidos del plan Convivint, como Oliva o Tavernes de la Valldigna, y por tanto desmotivarlos a que recurran a la justicia, o a los que mantienen vivos recursos judiciales contra esta decisión.
La entrada del PP en el Consell supuso el recorte de numerosas infraestructuras que había contemplado el Botànic en el plan Convivint 2021-2025. Potries fue de los pocos municipios valencianos que llevó a los tribunales la paralización de su residencia de mayores. También lo han hecho las alcaldesas de Jijona y Sinarcas, ambas del PSPV-PSOE.
En Sinarcas, donde la Conselleria de Servicios Sociales suprimió otra residencia que iba a suponer una inversión de 13 millones de euros, están a la espera del fallo. En Jijona el recurso está admitido a trámite por parte del TSJCV.
El pasado 27 de febrero tuvo lugar una concentración de protesta en Potries, en la plaza del País Valencià, para reclamar la construcción de la residencia y centro de día. En Tavernes de la Valldigna se replicó una protesta similar el 5 de junio, para pedir el centro de día, que también fue suprimido del plan Convivint, y apoyar además la petición de Potries, al ser un recurso comarcal.
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