El TSJ avala que la Generalitat retirara a Potries la residencia de mayores y centro de día

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso contencioso-administrativo que interpuso el Ayuntamiento de Potries contra la resolución de la Generalitat de retirarle las competencias para construir una residencia y un centro de día públicas para personas mayores dependientes en el municipio. El fallo, que no es firme, también condena en costas al ayuntamiento con 1.500 euros.

El gobierno valenciano incluyó la infraestructura en el plan Convivint en 2021, pero fue suprimida por el actual Consell del PP en enero de 2025. Potries recurrió poco después a los tribunales al considerar que se estaba produciendo "desviación de poder, incumplimiento del principio de proporcionalidad e infracción del principio de equidad, buena fe y confianza legítima", infracciones que ha tumbado punto por punto el tribunal en este fallo.

El TSJ asume los argumentos de la Generalitat, que a su vez acusa a Potries de haber incumplido plazos. El fallo relata que "la delegación de competencias es del 1/06/2023, habiéndose publicado la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución el 29/12/2023; el 17/05/2024 se debía formalizar la adjudicación del contrato para la redacción de proyecto, plazo incumplido en la fecha del informe; y el 21/11/2024 se debía haber presentado el proyecto básico y de ejecución para obtener el visado preceptivo a través de la plataforma Ovara, siendo que en la fecha de la emisión del informe no se había presentado el mismo".

Apunta la sentencia que el ayuntamiento pretendió ampliar el proyecto a diciembre de 2028 "excediendo del límite de la delegación que finalizaba en diciembre 2025 y siendo rechazado por la administración" autonómica.

Añade el TSJ que "no cabe hablar ni de cambio de criterio ni de infracción del principio de confianza legítima, máxime teniendo en consideración que la delegación amparada en el Plan Convivint pretendía una agilización de la tramitación de los procedimientos e incrementar la eficacia de los órganos administrativos, delegando las competencias a la administración local y el ámbito temporal de dicho plan de infraestructuras exigía que las obras estuviesen terminadas antes de 2025".

Desde Potries se argumentó que "los retrasos que ha sufrido el proyecto no son causados por falta de diligencia" sino que los plazos eran "imposibles de cumplir" por varios factores, entre ellos los cambios políticos tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023, o la escasa plantilla municipal, que obligó a contratar a una empresa consultora externa. Según Potries "en lugar de revocar la delegación de competencias, la Conselleria hubiera podido adoptar una medida menos drástica como la ejecución por sí misma de la competencia delegada".

Decepción en Potries

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Potries. Pero el alcalde, Sergi Vidal, de Compromís, no se rinde. Explica que seguirán luchando en varios frentes para que el pueblo tenga una residencia de mayores, agotando todas las vías judiciales y políticas.

Por una parte, anuncia un recurso de casación al Tribunal Supremo en los próximos días, con unos argumentos que todavía están elaborando los servicios jurídicos municipales.

Por otra, Vidal solicitará hoy mismo reunirse la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, y con la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, para saber si siguen contemplando a Potries o están pensando en otro municipio de la Safor.

El alcalde recuerda que se invirtieron 500.000 euros de fondos municipales en comprar una parcela dentro del núcleo urbano para cederla a la Generalitat, además de "muchas horas de esfuerzo" para realizar los trámites correspondientes.

Explorarán la vía concertada

Pero, si lo anterior no da resultado, como última opción y para no perder este tren el alcalde explorará la colaboración público-privada: estaría abierto a que la eventual residencia de Potries fuera concertada, en ningún caso privada. "El ayuntamiento abrirá conversaciones con empresas y operadores del sector que puedan estar interesados a construir y/o gestionar una residencia a los terrenos previstos, siempre con el objetivo que el proyecto garantice plazas públicas para las personas mayores que las necesitan", señala Vidal.

El alcalde reconoce que la sentencia es desfavorable para el ayuntamiento "pero esto no significa que el proyecto de residencia se haya acabado". Ahora empieza una nueva etapa, según Vidal, en la que "seguiremos en los tribunales, hablaremos con la Generalitat, buscaremos empresas y fórmulas de colaboración y continuaremos trabajando con los pueblos y las entidades de la Safor para que la necesidad de plazas residenciales sea escuchada".

Insiste en que Potries "ha hecho un gran esfuerzo durante muchos años para conseguir esta residencia y no pensamos darlo por perdido". En conclusión, resume Vidal, "Potries tiene los terrenos, la voluntad, el trabajo hecho, y hay una necesidad real de plazas residenciales".