Vicenta Escoto, vecina de Oliva: «Si sigo viva es gracias a quienes me atendieron primero y en el hospital»

Oliva, sábado 25 de julio, son entre las 20 y las 21 horas, hace un calor sofocante. Dos mujeres, unidas familiarmente porque son cuñadas, Matilde Boluda y Vicenta Escoto, de 71 y 73 años, respectivamente, caminan por el paseo de la ciudad después de tomarse una horchata en un establecimiento para mitigar la elevada sensación térmica reinante. Van hablando de sus cosas y, de repente, a una de ellas le fallan las piernas, se le traba la lengua, se desmorona y se cae al suelo. Es Vicenta.

Matilde es testigo directo. Entra en una situación de shock, pero rápida y afortunadamente, recibe la ayuda de algunas personas que están tomando un café en un bar próximo y también se dan cuenta de lo sucedido: Paco «Caña», de Protección Civil de Oliva y otros dos amigos, Jesús y Manolo, uno que trabaja en Ambulancias Tarín y otro que es de la Cruz Roja Oliva. Entre los tres ayudan a la mujer. Los tres asisten a Vicenta en un primer momento con maniobras de reanimación.

Casi al mismo tiempo y, por suerte, fruto de la casualidad, una ambulancia del SAMU que no está de servicio circula por esa zona del paseo olivense. Los presentes en el incidente reclaman su atención y los sanitarios acuden y se ponen manos a la obra con la mujer. Vicenta ha sufrido una parada cardíaca, lo que se conoce como un bloqueo auriculoventricular. Se le estabiliza y es trasladada de urgencia al Hospital Francesc de Borja en Gandia, donde ingresa en la UCI directamente.

En el centro sanitario ha estado 12 días. Los médicos le han colocado un marcapasos a Vicenta. Ya está en casa desde este miércoles. Se encuentra bien, según ella misma, aunque «algo aturdida».

Héroe casi anónimo

Paco Mañó, conocido como Paco «Canya», fue uno de los «héroes», De 55 años de edad, lleva 10 en Protección Civil Oliva. Levante-EMV ha querido conocer su versión de los hechos, pero no ha podido ser. Simplemente, se ha limitado a comentar que «perdona, pero no voy a hacer ninguna entrevista. Todos han exagerado mucho lo ocurrido. Yo ayudé a la mujer y tenemos que dar gracias a que pasaba por allí el SAMU. Ellos fueron las que la recuperaron y ya está. Yo no soy ningún héroe».

Desde Protección Civil de Oliva sí manifiestan públicamente a través de sus redes sociales que «nos sentimos muy orgullosos de Paco «Caña» y de todos los profesionales que intervinieron en esta emergencia. Historias como esta demuestran la importancia de actuar con rapidez, coordinación y profesionalidad» para añadir que «es un auténtico placer poder ayudar cuando más se necesita, y la mejor recompensa es saber que Vicenta ya se encuentra bien y de vuelta con los suyos». Desde PCO dan la enhorabuena a Paco, y las gracias a Capellino y Manolo, y también al equipo del SAMU por su excelente trabajo.

Paco "Canya" lleva una década sirviendo a la ciudadanía en Protección Civil Oliva / Levante-EMV

Las que sí han dado su testimonio son Matilde y la víctima, Vicenta. La primera lo vio todo: «íbamos dialogando y se cayó al suelo. Me puse nerviosa y todavía me tiemblan las piernas cuando lo recuerdo. Vinieron enseguida a socorrerla los que estaban en el paseo y enseguida también los del SAMU».

Dice Matilde que «para mí fue un milagro lo ocurrido, sobre todo que pasara por allí el SAMU, un milagro muy, muy grande. Si la ambulancia tarda cinco minutos más, la hermana de mi marido no lo cuenta».

Ya está en casa

La protagonista del suceso, Vicenta, se expresa con claridad por teléfono aunque confiesa que está «algo decaída tras varios días hospitalizada y dolorida por la caída». Se emociona y rompe a llorar cuando recuerda lo sucedido aquella tarde.

«Escribe en letras muy grandes que quiero dar las gracias a todos los que me atendieron, a los que me asistieron en el primer momento en Oliva y los que me han tratado en el Hospital. Gracias a ellos, estoy viva», destaca Vicenta Escoto.

Al mismo tiempo, confiesa que «recuerdo que como si se me durmieran las piernas y se me trabara el habla, pero enseguida me pasó o, al menos eso creía yo, ya que lo siguiente es que caí desplomada. A partir de ahí, ya no me enteré de nada».

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El problema fue de corazón: «Nunca en la vida había tenido ningún tipo de problemas cardíacos. Solo he padecido de mala circulación», deja claro Vicenta. A partir de ahora, reconoce Vicenta, «toca descansar y llevar una vida tranquila», apunta desde el núcleo familiar de los Escoto-Boluda.