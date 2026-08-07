El Albergue Juvenil Mar i Vent de Piles obtiene la licencia de apertura por primera vez en sus 55 años de historia
El ayuntamiento y el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) se han encargado del proceso administrativo
El edificio es de titularidad pública y pertenece a la Generalitat Valenciana
El Albergue Juvenil Mar i Vent de la playa de Piles forma parte de la historia de la comarca de la Safor. Allí está, construido en el paseo marítimo desde hace 55 años, acogiendo excursiones, estancias y actividades de muchos grupos de gente. Es un edificio de titularidad pública, que pertenece a la Generalitat Valenciana.
Según confirma el Ayuntamiento de Piles, el primer registro de la actividad del inmueble se remonta al año 1971 en una publicación del BOE donde la "Sección Femenina hace unos cursos de verano realizando una estancia".
Pues ahora, el albergue vuelve a ser protagonista porque ha obtenido, de manera oficial y por primera vez desde que abrió sus puertas, la licencia de apertura que regulariza definitivamente su actividad y funcionamiento.
Se trata de un proceso administrativo sin precedentes encabezado por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Piles y el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Valenciana), que se ha completado con éxito y que supone un hito histórico para el municipio. Con la obtención de esta licencia se pone en valor una infraestructura clave para el turismo juvenil.
Para la alcaldesa de Piles, Cristina Fornet, "el trabajo realizado desde que iniciamos este largo proceso se ha hecho realidad. Se trata de una noticía excelente y un motivo de satisfacción para toda la ciudadanía, puesto que el albergue de Piles es un lugar emblemático de nuestra playa que da identidad en el pueblo y una pieza clave para darnos a conocer".
Se abre un nuevo camino lleno de nuevas oportunidades que "nos permitirá establecer vínculos e impulsar nuevos proyectos conjuntos con esta instalación. Estamos muy ilusionados e ilusionadas con todo el que está para venir y con el impacto positivo que tendrá para nuestra comunidad", añade Fornet.
A pesar de ser un punto de referencia para la juventud y el tejido asociativo, desde el ayuntamiento se asegura que la instalación "nunca había dispuesto de esta certificación legal. El primer registro de la actividad del inmueble se remonta en el año 1971 en una publicación del BOE donde la Sección Femenina hace unos cursos de verano realizando una estancia". Desde aquel momento, el edificio ha funcionado de manera continuada sin haber cerrado nunca el proceso de regulación administrativa que ahora se ha resuelto.
Acto oficial
Para escenificar este hito, el lunes 10 de agosto tendrá lugar un acto oficial en el cual la alcaldesa de Piles realizará la entrega oficial del documento de la licencia al director del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), entidad que gestiona el albergue. Este encuentro servirá para arreciar la colaboración entre la administración local y la Generalitat Valenciana, asegurando un futuro lleno de actividades, oportunidades y convivencia para las y los usuarios del albergue bajo un marco legal completamente actualizado.
El Albergue Juvenil Mar i Vent de Piles es de titularidad pública y pertenece a la Generalitat Valenciana. Está gestionado directamente por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), organismo público autonómico dependiente de la administración valenciana.
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