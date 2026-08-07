Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Avanzan a buen ritmo los trabajos de restauración del transagrario de la Parroquia de Sant Roc de Oliva

Se trata de la escena de las virtudes y el Bautismo de Jesús

Imagen de antes de iniciarse la restauración en Oliva

Imagen de antes de iniciarse la restauración en Oliva / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miquel Font

Oliva

El transagrario es un pequeño espacio arquitectónico o capilla situado inmediatamente detrás del altar mayor de una iglesia, concebido específicamente para custodiar y dar culto a la Eucaristía u ocultar el Sagrario en momentos determinados de la liturgia.

Pues bien, el transagrario de la Parroquia de Sant Roc de Oliva está en proceso de restauración. Los frescos, atribuidos inicialmente al pintor italiano Llorenç Chafrión y pintados en el siglo XVIII, complementan los existentes en la Capella del Crist, restaurados en su día con la ayuda de la Diputación de Valencia.

La parroquia de Sant Roc ha dado a conocer la gran transformación que ha experimentado la escena del transagrario de las virtudes y el Bautismo de Jesús, con imágenes de su situación antes y ahora después del proceso de restauración, una parte de todo el conjunto sobre el que trabaja en la actualidad. La diferencia es abismal y el resultado espectacular.

Lo que se ve tras los trabajos de restauración del transagrario de la parroquia de Oliva

Lo que se ve tras los trabajos de restauración del transagrario de la parroquia de Oliva / Levante-EMV

Hay que señalar que el conjunto incluye también escenas de la exaltación de la cruz, la transfiguración en el monte Tábor y la Resurrección, que se están llevando a cabo y cuyas pinturas son similares en colores a las existentes en la propia Capella del Crist. La superficie presentaba una capa de barniz oxidado aplicado en el año 1899 que intentaba proteger el conjunto, pero que realmente atacó a la pintura original según los expertos.

Noticias relacionadas

El trabajo que se está llevando a cabo en el transagrario en su integridad global tratará la conservación, ya que de lo que realmente se trata es de mantener en perfectas condiciones el legado que ha llegado, realizando intervenciones de la forma más respetuosa posible, puntualmente y que a su vez permita distinguir las partes en las que se ha actuado y en las que no, para hacerlo perdurar en el tiempo sin llegar a falsos históricos y utilizando para ello materiales y técnicas historicoarquitectónicas mejoradas técnicamente, pero siempre dentro de las reglas de la disciplina y compatibilidad de la construcción arquitectónica histórica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  2. Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
  3. Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell
  4. Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
  5. El TSJ avala que la Generalitat retirara a Potries la residencia de mayores y centro de día
  6. Unas 2.000 personas llenan la playa de Miramar en la primera recreación de la historia del municipio
  7. Tavernes de la Valldigna da otro paso hacia la apertura de la piscina cubierta: El ayuntamiento aprueba los precios de uso
  8. Gandia es uno de los municipios del litoral valenciano más eficientes en la gestión del agua potable

Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

El programa Radars de Gandia contra la soledad no deseada de los mayores se consolida con 189 usuarios

El programa Radars de Gandia contra la soledad no deseada de los mayores se consolida con 189 usuarios

El Albergue Juvenil Mar i Vent de Piles obtiene la licencia de apertura por primera vez en sus 55 años de historia

El Albergue Juvenil Mar i Vent de Piles obtiene la licencia de apertura por primera vez en sus 55 años de historia

Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia

La UE Tavernes y el CF Gandia ya conocen el calendario de la Lliga Comunitat 2026-2027: Confirmadas las fechas de los derbis

La UE Tavernes y el CF Gandia ya conocen el calendario de la Lliga Comunitat 2026-2027: Confirmadas las fechas de los derbis

Simat de la Valldigna asegura que la Font Gran no está contaminada ante las críticas vecinales y políticas

Simat de la Valldigna asegura que la Font Gran no está contaminada ante las críticas vecinales y políticas

Tavernes de la Valldigna traslada a la playa un concierto del Festival Sete Sóis Sete Luas por riesgo de incendios forestales en la montaña

Tavernes de la Valldigna traslada a la playa un concierto del Festival Sete Sóis Sete Luas por riesgo de incendios forestales en la montaña

La novena edición del Potries Music Fest empieza a lo grande con más de 200 asistentes en el "Recordant a Piera" y la actuación del grupo de mujeres "Pitxorines"

La novena edición del Potries Music Fest empieza a lo grande con más de 200 asistentes en el "Recordant a Piera" y la actuación del grupo de mujeres "Pitxorines"
Tracking Pixel Contents