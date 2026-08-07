Avanzan a buen ritmo los trabajos de restauración del transagrario de la Parroquia de Sant Roc de Oliva
Se trata de la escena de las virtudes y el Bautismo de Jesús
El transagrario es un pequeño espacio arquitectónico o capilla situado inmediatamente detrás del altar mayor de una iglesia, concebido específicamente para custodiar y dar culto a la Eucaristía u ocultar el Sagrario en momentos determinados de la liturgia.
Pues bien, el transagrario de la Parroquia de Sant Roc de Oliva está en proceso de restauración. Los frescos, atribuidos inicialmente al pintor italiano Llorenç Chafrión y pintados en el siglo XVIII, complementan los existentes en la Capella del Crist, restaurados en su día con la ayuda de la Diputación de Valencia.
La parroquia de Sant Roc ha dado a conocer la gran transformación que ha experimentado la escena del transagrario de las virtudes y el Bautismo de Jesús, con imágenes de su situación antes y ahora después del proceso de restauración, una parte de todo el conjunto sobre el que trabaja en la actualidad. La diferencia es abismal y el resultado espectacular.
Hay que señalar que el conjunto incluye también escenas de la exaltación de la cruz, la transfiguración en el monte Tábor y la Resurrección, que se están llevando a cabo y cuyas pinturas son similares en colores a las existentes en la propia Capella del Crist. La superficie presentaba una capa de barniz oxidado aplicado en el año 1899 que intentaba proteger el conjunto, pero que realmente atacó a la pintura original según los expertos.
El trabajo que se está llevando a cabo en el transagrario en su integridad global tratará la conservación, ya que de lo que realmente se trata es de mantener en perfectas condiciones el legado que ha llegado, realizando intervenciones de la forma más respetuosa posible, puntualmente y que a su vez permita distinguir las partes en las que se ha actuado y en las que no, para hacerlo perdurar en el tiempo sin llegar a falsos históricos y utilizando para ello materiales y técnicas historicoarquitectónicas mejoradas técnicamente, pero siempre dentro de las reglas de la disciplina y compatibilidad de la construcción arquitectónica histórica.
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