La Banda Sinfónica de la Associació Artístico Musical de Oliva hace historia con su desfile en Disneyland París

La Banda Sinfónica de la Associació Artístico Musical de Oliva triunfa en su desfile en Disneyland París que ha tenido lugar este jueves, 6 de agosto, donde fue aplaudida por miles de personas que visitaban el parque de atracciones más importante de Europa. Los músicos estuvieron acompañados por familiares y amigos que también viajaron junto a la banda olivense.

La A.A. Musical de Oliva abrió el desfile de la jornada con su bandera, el director Miguel Ángel Grau Martínez al frente y el resto de componentes. Lo hicieron interpretando dos piezas que son consideradas como himnos para la entidad olivense. Se trata de los pasodobles "Xàbia", de Salvador Salvà Sapena, y "Amparito Roca", de Jaume Teixidor Dalmau.

El desfile se pudo contemplar en directo en la página de Facebook de la A.A. Musical de Oliva en medio de una gran emoción que tenían todos los componentes de esta entidad musical de la ciudad de Oliva.

Otra imagen de la banda olivense en la capital de Francia / Levante-EMV

Desde la banda consideran que "es todo un honor representar en París y en Euro Disney a la gran Associació Artístico Musical de Oliva y por ende a todo el pueblo de Oliva" al ser la primera vez que acuden a este espacio turístico internacional.

No ha sido nada fácil poder ser seleccionados para participar en el desfile de Disneylandia París. Fue el propio director de la entidad musical, Miguel Ángel Grau, que ya tenía experiencia en participar con otras entidades musicales de la Comunitat Valenciana, el que hizo las gestiones.

Pasos a seguir

Se tuvieron que acreditar una serie de requisitos, como disponer de un número mínimo de músicos o también tener experiencia en desfiles y en actos musicales. Todo ello sumó para que finalmente fueron invitados a participar en la cabalgata de este jueves.

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No hay que olvidar que también pesó el hecho de que la Banda de la A.A. Musical de Oliva, que preside Juan Carlos Morera, muy orgulloso por este hito, tenga acreditados los 140 años de antigüedad, llegando en esta jornada del jueves 6 de agosto de 2026 a ser una fecha que quedará para siempre en la historia de la primera entidad musical de la ciudad de Oliva.