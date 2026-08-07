Carrera contrarreloj en Xeraco para mejorar los accesos a la playa ante la llegada de la Vuelta Ciclista a España

La cuenta atrás ya ha empezado. Para el eclipse solar, sí, pero también para la llegada a Xeraco de la Vuelta Ciclista a España, el próximo sábado, 29 de agosto. La localidad de la Safor acogerá el final de la octava etapa, que empezará en Puçol y acabará en la playa, con un recorrido de 171 kilómetros. Está considerada llana, aunque pasará por el puerto de Barx, de segunda categoría.

Como sucede en muchos municipios a los que les toca la varita mágica de La Vuelta, la ronda ciclista sirve como excusa para poner a punto espacios públicos que lo necesitan, bien por recomendación de la organización o por iniciativa de los alcaldes.

Es el caso de la carretera de acceso a la playa de Xeraco. Desde hace una semana se ejecutan, casi a contrarreloj, obras de repavimentación en un tramo de 800 metros. Eran importantes ya que el final de la etapa será al "sprint". "Aunque La Vuelta lo ha acelerado, es un proyecto por el que veníamos peleando hace un par de años", señala el alcalde y diputado provincial, Avelino Mascarell, satisfecho con la promoción que La Vuelta supondrá para Xeraco.

Finalmente, y gracias a una subvención directa de la Diputación de València, de nada menos que 610.051 euros, Xeraco ha conseguido un tres por uno. Por una parte, el reasfaltado de un tramo de la citada carretera, la creación de un carril bici sobre el arcén de su margen derecho, y también la ejecución de una rotonda en el inicio de la vía, aunque esta última se hará a partir de septiembre.

El primer contrato fue adjudicado el 16 de julio a la empresa olivense Pavasal por 201.227 euros. Esas obras empezaron la semana pasada y están prácticamente terminadas. Este jueves, día grande de las fiestas patronales, estaban en la fase de la pintura vial. Acabarán en cuestión de días, aunque la empresa si quisiera puede permanecer hasta el 15 de agosto, puesto que el ayuntamiento le aprobó un plazo de ejecución de 25 días.

Un operario de la empresa. / J.C.

La carretera presentaba un estado de conservación deficiente, derivado del deterioro progresivo causado por el paso del tiempo, el flujo constante de tráfico rodado y las condiciones ambientales agresivas propias del entorno litoral en el que se ubica.

Por tanto, el objetivo era garantizar las condiciones óptimas de seguridad vial, tanto para los ciclistas profesionales de La Vuelta como para el resto de usuarios de la vía, así como dar una imagen adecuada del municipio, que se proyectará por las pantallas a toda España y al mundo.

Vista de la carretera. / J.C.

Además, se contemplan actuaciones complementarias en dos puntos. La primera, en la propia carretera, antes de la intersección con la CV-605; rebaje y adecuación de un paso peatonal sobre elevado existente. La segunda, reparación del firme degradado en el entorno de un colector de pluviales ubicado en la zona sur de la playa, concretamente en la intersección de la avenida Borrons con la calle Costera.

El paso de los ciclistas, para garantizar su seguridad, también obligará a darle un "mordisco" a la glorieta de entrada, la que tiene el rótulo de "Xeraco playa". Se eliminará un bordillo y el pavimento de hormigón impreso de los bordes.

Mientras han durado las obras el tráfico se ha desviado por los caminos de la Ratlla (norte) y de la Gola, al Sur, aunque este jueves la carretera estaba reabierta a la circulación.

Nueva rotonda

El segundo proyecto, el de la rotonda, se abordará a partir de septiembre con la previsión de acabarla a finales de año. Dará solución a una zona de elevado tráfico, especialmente en los meses de verano. Conectará con el nuevo carril bici que se construye ahora, y mejorará la seguridad del Camí del Mig, así como la zona del río Vaca, en la que se han producido muchos accidentes. También prevé la evacuación de aguas pluviales.

Proyecto de la nueva rotonda. / Levante-EMV

Será la Diputación la que financie ambas obras, pero el gobierno local, para poder contratar el reasfaltado, tuvo que adelantar fondos propios. Por ello, hizo una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería, pero el dinero de la Corporación ya está en la cuenta del ayuntamiento. Cabe recordar que La Vuelta es un evento deportivo que también subvenciona la Diputación de València.

Sobre las obras la portavoz de Compromís, Jacinta Rubio, criticó que se hayan hecho en plena temporada estival, "cuando desde diciembre el gobierno local ya sabía que llegaría La Vuelta". Rubio también critica las molestias que han causado en los últimos días los cortes de tráfico asociados, que en ocasiones se han alargado más de dos horas.