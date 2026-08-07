La Diputación abona los 300.000 € que han servido para restaurar y hacer visitable el campanario de la Colegiata de Gandia

La Diputación de Valencia ha hecho efectivo el pago de los 300.000 € con los que ha participado en la restauración del campanario de la Colegiata de Gandia, una actuación ya ejecutada por el consistorio de la capital de la Safor y que permitirá en un futuro poder visitar esta joya del patrimonio valenciano. La aportación provincial se aprobó hace tres años y se ha materializado una vez completados los trabajos de un proyecto cofinanciado por la Diputación, la Generalitat y el propio Ayuntamiento de Gandia, que inauguró el campanario tras su restauración a finales del pasado año.

La subvención ha sido plurianual para adaptarse a las distintas fases de un proyecto en el que ha participado un equipo humano compuesto por decenas de especialistas en arqueología, carpintería, metal, mármol, pintura, electricidad, vidrio y construcción, entre otros profesionales cualificados. La primera parte de la intervención fue redactada por los arquitectos Jesús M. Roche Valls y José Emilio Llácer e incluía trabajos tanto en la parte interior como en el exterior del campanario. El primer paso fue consolidar les estructuras constructivas y reconstruir las faltantes en los casos imprescindibles para interpretar el valor arquitectónico del campanario.

La vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto / Marga Ferrer

En opinión de la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, "la actuación en el campanario de la Colegiata va a tener un gran impacto tanto en la conservación del patrimonio valenciano como en el valor añadido para el turismo, al permitir ampliar el recorrido por la Colegiata e incluir en la visita la puesta en valor de la torre gótica. Esperemos que pronto se pueda abrir el campanario al público y podamos disfrutar de esta joya que es Bien de Interés Cultural y que permite conocer una parte importante de nuestra historia", añade Enguix.

La responsable provincial de Cooperación ha destacado la apuesta que el actual equipo de gobierno en la Diputación, encabezado por Vicent Mompó, está haciendo por recuperar el patrimonio histórico de las comarcas valencianas. "Hemos rescatado un plan que llevaba ocho años sin convocarse, en el que hemos invertido más de 16 millones de euros para restaurar 45 tesoros del patrimonio valenciano", ha recordado Natàlia Enguix, que ha puesto en valor "la gran respuesta de los ayuntamientos, que nos ha obligado a ampliar los recursos económicos previstos para poder dar respuesta a todas las solicitudes".

Gran valor histórico

En el caso del campanario de la Colegiata, la intervención se acordó antes del Plan de Recuperación del Patrimonio puesto en marcha por la Diputación de Mompó y Enguix, y los trabajos cofinanciados junto al Ayuntamiento de Gandia y el Consell han permitido recuperar una estructura repleta de detalles arquitectónicos y decorativos que resumen 800 años de historia de la capital de la Safor.

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La obra ha revelado elementos de gran valor histórico, como el pavimento original del siglo XV, elaborado en hornos de la familia Borja, restos de pinturas del siglo XVIII en la fachada, un acceso a la almena exterior usada para el mantenimiento del reloj antiguo, o el sillar original que sostenía la veleta del campanario. La actuación ha servido también para modernizar todas las instalaciones, incluida la iluminación interior y exterior, el control del reloj y los motores de volteo y golpeo de las campanas.