La Generalitat presenta en Xeraco un refuerzo de 122 nuevos efectivos para extremar la vigilancia y luchar contra los incendios provocados en la Comunitat Valenciana

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado en Xeraco el refuerzo extraordinario para extremar la vigilancia sobre los montes de la Comunitat Valenciana y luchar contra los incendios provocados con una mayor presencia de efectivos sobre el territorio.

El dispositivo extraordinario que se ha presentado en Xeraco contempla la incorporación de 122 nuevos efectivos, integrados por 118 vigilantes y 4 coordinadores, que se distribuirán en 74 unidades adicionales de vigilancia preventiva. Estas unidades estarán repartidas en 20 equipos en la provincia de Alicante, 22 en Castellón y 32 en Valencia, y desarrollarán sus funciones en horario reforzado, de 7.00 a 22.00 horas, durante los dos meses de mayor riesgo.

Durante la presentación, el vicepresidente ha subrayado que, frente a conductas culposas o imprudentes, la respuesta política tiene que ser clara: más vigilancia, más prevención y tolerancia cero frente a quienes provocan incendios forestales. Por ello, ha indicado, "el nuevo refuerzo permitirá realizar cerca de 35.000 horas adicionales de vigilancia forestal, incrementando la presencia permanente sobre el territorio para favorecer la detección precoz de cualquier incidencia y reforzar la prevención frente a actuaciones que puedan derivar en un incendio".

La Generalitat destina a este dispositivo extraordinario una inversión de 1,1 millones de euros, destinada a reforzar la protección de los montes de la Comunitat Valenciana.

Martínez Mus ha señalado que el reciente incendio de la Sierra de Espadán, que ha calcinado 9.568 hectáreas y se investiga como presuntamente provocado, "ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar todos los mecanismos de prevención a nuestro alcance para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse".

El vicepresidente ha advertido de que el Consell "va a responder con la máxima firmeza frente a este tipo de conductas", ya que "quien provoca un incendio forestal no solo destruye nuestro patrimonio natural, sino que pone en riesgo vidas humanas, viviendas, explotaciones agrícolas y el trabajo de miles de profesionales".

Las autoridades y los técnicos, durante la jornada de Xeraco / Generalitat Valenciana

Asimismo, ha reiterado que la Generalitat se personará en la causa judicial que pueda derivarse del incendio de la Vall d’Uixò “para exigir todas las responsabilidades que correspondan y defender el patrimonio natural de todos los valencianos”. Además, ha recordado que el Consell solicitará un endurecimiento de las penas contra quienes provocan incendios forestales de forma intencionada.

Martínez Mus ha explicado que la respuesta de la Generalitat no puede limitarse a actuar cuando el incendio ya se ha producido, sino que debe centrarse en impedir que llegue a declararse. Por ello, ha señalado, "el Consell pone en marcha un refuerzo extraordinario de la vigilancia forestal con un doble objetivo: mejorar la detección temprana de cualquier conato y extremar la vigilancia sobre el territorio para prevenir actuaciones negligentes o intencionadas que puedan dar origen a un incendio forestal".

Dispositivo extraordinario

El dispositivo extraordinario se suma a los medios ya desplegados durante la campaña de 2026. Un periodo en el que el Consell ha destinado más de 172 millones de euros a prevención y recuperación de infraestructuras forestales. La Comunitat Valenciana cuenta durante todo el año con 791 profesionales especializados y 219 medios preventivos distribuidos por el territorio.

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Martínez Mus ha destacado que, además de la vigilancia "la prevención que impulsa la Generalitat también conjuga gestión forestal, colaboración con los municipios, sensibilización ciudadana y presencia permanente sobre el terreno", acciones encaminadas -ha concluido- "a la protección de los montes y el patrimonio natural de la Comunitat Valenciana".