La novena edición del Potries Music Fest empieza a lo grande con más de 200 asistentes en el "Recordant a Piera" y la actuación del grupo de mujeres "Pitxorines"
El festival continúa durante todo el fin de semana en los espacios más emblemáticos de la localidad saforense
El Potries Music Fest 2026 ha arrancado de la mejor manera posible. Más 200 personas presenciaron en directo los actos que abrían la programación este jueves, 6 de agosto.
El grupo de mujeres "Pitxorines", de Mallorca, impregnó Potries de una magia musical ligada a la tradición oral y el repertorio popular. Una manera de hacer sonar la música popular desde el presente, sin perder de vista de donde venimos.
Pero el momento más singular tuvo lugar dentro de la Casa de la Cultura, durante el acto "Recordant a Josep Piera", en homenaje póstumo al escritor saforense de Beniopa.
Potries se convirtió en el lugar de encuentro de la música y la palabra en la Safor. Una alianza cultural histórica, ahora también artística, entre Potries, Gandia y Oliva; de Borja y los Centelles.
Ausiàs Garrigós (director del Potries Music Fest) al clarinete y Àngels Gregori (Poefesta) y Joan Deusa (Estiuvers) protagonizaron el recital con Piera como hilo de unión.
Cata y programación
Las personas asistentes también pudieron disfrutar de una cata de la cocina del Restaurante Cassoleta, de Pep Solà.
El festival continúa durante todo el fin de semana en los espacios más emblemáticos de la localidad saforense de Potries.
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