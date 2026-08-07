Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia

El Real Club Náutico de Gandia ha presentado una denuncia administrativa formal ante la Autoridad Portuaria de València tras el colapso parcial de un pantalán construido durante las actuales obras de renovación. El incidente, según aseguran fuentes del RCN Gandia, ocurrió el pasado 5 de agosto.

El RCN Gandia subraya que el hundimiento no se ha producido en una zona pendiente de intervención, sino en una parte de la infraestructura ejecutada y presentada como nueva desde el inicio de las obras a principios de este año. El desplazamiento del terreno y de la plataforma ha dejado a la vista el interior de esta construcción reciente, revelando lo que el club considera "una desviación crítica respecto al plan de obra aprobado".

"Según lo observado tras el hundimiento el muelle nuevo parece haberse construido simplemente colocando suelo y relleno sobre la estructura antigua, sin haber instalado los refuerzos profundos de 12 metros que estaban previstos en el proyecto para garantizar la estabilidad. Esta falta de soporte interno en la obra casi terminada es lo que habría provocado que el terreno cediera durante unos trabajos de excavación cercanos", añadieron las mismas fuentes.

La denuncia destaca la "preocupación por la seguridad de las instalaciones", ya que sobre este tramo recién ejecutado se han instalado casetas y estructuras destinadas a actividades comerciales. "El colapso de una parte de la obra nueva pone en duda la estabilidad de todo el conjunto y la seguridad de quienes transitan por la zona", señalaron.

Ante esta situación el Real Club Náutico de Gandia ha solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria la adopción de "medidas urgentes" para proteger el dominio público, asegurar la zona y esclarecer si el resto de la obra ejecutada cumple con las garantías de seguridad exigidas.

Marina de Gandia: "Tranquilidad"

Por su parte, Marina de Gandia informa que se trata de "una incidencia puntual" durante la ejecución de las obras, y quiere trasladar un mensaje de "tranquilidad". En un comunicado señaló que esta circunstancia "puede producirse en cualquier actuación de ingeniería civil de esta envergadura y forma parte de las contingencias que se contemplan durante el desarrollo de los trabajos".

"Desde el primer momento, la empresa constructora, la dirección facultativa y el equipo técnico activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones, procediendo al aseguramiento del área, al análisis de las causas y a la definición de las actuaciones correctoras necesarias".

Añaden que en estos momentos "la incidencia se encuentra perfectamente identificada, acotada y técnicamente controlada, sin que haya supuesto riesgos para las personas ni altere el desarrollo global del proyecto".

Desde Marina de Gandia recuerdan que la transformación del espacio "supone una inversión cercana a los 10 millones de euros y comprende una actuación compleja sobre infraestructuras portuarias existentes, donde la aparición de imprevistos técnicos puede producirse durante la ejecución de determinadas fases. Precisamente por ello, el proyecto cuenta con equipos especializados que permiten resolver cualquier incidencia conforme a los criterios técnicos y de seguridad exigidos".

Marina de Gandia reitera su compromiso "con la máxima transparencia y con el estricto cumplimiento de la normativa y de los controles establecidos por la dirección de obra y por la Autoridad Portuaria de València". Aseguran que "las obras continúan desarrollándose con normalidad y con el objetivo de convertir a Marina de Gandia en una infraestructura náutica moderna, segura y preparada para las próximas décadas".