Simat de la Valldigna asegura que la Font Gran no está contaminada ante las críticas vecinales y políticas

El alcalde de Simat de la Valldigna sale al paso de las críticas vecinales y políticas que aseguran que la Font Gran está contaminada y niega tal extremo porque "si fuera así los numerosos peces que hay estarían muertos y no es el caso".

Al ser cuestionado hace unos días por el tema con una fotografía que ha llegado a la redacción de Levante-EMV, Sebastián Mahiques explica que "lo que se ve en la fotografía es 'borró' que se ha acumulado en la Font Gran. Eso no quiere decir que el agua esté contaminada".

Según Mahíques "los peces se alimentan del mismo 'borró' y de la vegetación que hay en el suelo de la fuente. No es la primera vez que se produce el 'borró', añadiendo que "el ayuntamiento está tratando el 'borró' con un producto que no afecta a los peces".

La Font Gran de Simat de la Valldigna está llena de 'borró" pero no contaminada, según el ayuntamiento / Levante-EMV

Este mismo asunto ha vuelto a salir a la luz a través de las redes sociales, por lo que el alcalde replica que "te digo lo mismo. Según me dicen a mí los técnicos del ayuntamiento el agua no está contaminada. Hay 'borró' que está tratándose con productos naturales para ir eliminándolo y que no prolifere",

Además, destaca Mahiques, "esos productos no afectan negativamente a los peces que hay en la Font Gran, pero también es cierto que no son productos con un efecto rápido para controlar el 'borró'".

En 2024

En el año 2024 sí que hubo un capítulo. Durante varios días, el vecindario sintió un hedor que hacía muy complicado acercarse a la laguna. El ayuntamiento llegó a dar aviso al Seprona de la Guardia Civil al mismo tiempo que realizaba sus propios análisis. Mahiques confirmó que el motivo de la contaminación es, como ya se preveía, el arrastre de materia orgánica,

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La Font Gran de Simat de la Valldigna es un emblemático manantial natural de gran caudal situado en el centro del municipio.