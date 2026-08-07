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Tavernes de la Valldigna incorpora 19 nuevos agentes de Policía Local: "Ganamos en seguridad y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia"

La alcaldesa, Lara Romero, ha destacado que "las características de nuestro término municipal exigen una Policía Local preparada, formada y perfectamente coordinada"

El regidor de Personal y Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, añade que "la cobertura de estas plazas se enmarca dentro de nuestro proyecto de gobierno"

Las autoridades y el jefe de la Policía Local dan la bienvenida a los nuevos agentes de Tavernes de la Valldigna

Las autoridades y el jefe de la Policía Local dan la bienvenida a los nuevos agentes de Tavernes de la Valldigna / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

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Salva Talens

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Gandia

Tavernes de la Valldigna incorpora a la plantilla de la Policía Local 19 nuevos agentes, después de haber superado el proceso selectivo. La alcaldesa, Lara Romero, el regidor de Personal y Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, y el intendente de la Policía Local, Israel Triviño, fueron los encargados de darles la bienvenida a las nuevas incorporaciones.

El salón de plenos del consistorio acogió el acto de posesión como personal funcionario de carrera de los 19 agentes, que firmaron el acta y jurar el cargo como nuevos trabajadores del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.

La alcaldesa, Lara Romero, ha destacado que "los nuevos agentes nos permiten reforzar y dimensionar adecuadamente la plantilla de la Policía Local, mejorando la capacidad operativa, la presencia preventiva y la respuesta ante cualquier incidencia o emergencia. La seguridad ciudadana y, especialmente, la prevención y anticipación ante los riesgos han sido una prioridad de esta legislatura".

Romero ha señalado que "las características de nuestro término municipal exigen una Policía Local preparada, formada y perfectamente coordinada ante episodios de inundaciones, incendios forestales u otras situaciones de emergencia. Consolidar la plantilla significa ganar en capacidad de respuesta, coordinación y proximidad, y garantizar un servicio público más eficaz y seguro para la ciudadanía".

El regidor de Personal y Seguridad Ciudadana, Emilio Fonseca, ha añadido que "la cobertura de estas plazas se enmarca dentro de nuestro proyecto de gobierno. Queremos una policía más preparada, más próxima y con todos los medios necesarios para dar el mejor servicio a la ciudadanía".

Bien para todos

En la misma línea, el intendente de la Policía Local, Israel Triviño, ha hecho balance del proceso que ha permitido la incorporación de los agentes: "Después de un año de proceso selectivo incorporamos 19 policías dentro del proyecto estratégico comenzado en 2024, que tenía el objetivo de tener una policía más próxima, inclusiva, proactiva y con vocación de servicio público.

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Los ciudadanos de Tavernes de la Valldigna están de enhorabuena, puesto que aumentamos la plantilla y esto supone una mejora cuantitativa y cualitativa de nuestro trabajo", concluye Triviño.

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