Tavernes de la Valldigna traslada a la playa un concierto del Festival Sete Sóis Sete Luas por riesgo de incendios forestales en la montaña
La actuación del 10 de agosto estaba prevista en la Ermita de Sant Llorenç y se llevará a cabo en el parque del Llac de la Goleta
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna lanza un aviso importante sobre el concierto del próximo lunes, 10 de agosto, correspondiente a la trigesimocuarta edición del Festival Internacional Sete Sóis Sete Luas.
Por motivos de seguridad, y ante el riesgo de incendio forestal a la zona de montaña, el concierto de Mara Aranda, programado en principio en la ermita de Sant Llorenç, se traslada al parque del Llac de la Goleta de la playa de Tavernes. El concierto también cambia de hora y se fija a las 22.30 horas.
Artista de la Ribera
La localidad vallera espera que sus vecinos y los turistas respondan con su presencia en esta actuación para celebrar el Día de Sant Llorenç con la cantautora de la comarca de la Ribera Mara Aranda, que celebra 35 años sobre los escenarios con una propuesta que recupera las raíces, los sentimientos y los avatares de las cantautoras medievales.
«La voz antigua del Mediterráneo» es el eslogan bajo el que Mara Aranda, una de las intérpretes valencianas más internacionales, engloba una trayectoria artística que cumple más de tres décadas de artista.
Tavernes de la Valldigna ya se quedó este año sin su tradicional Porrat de la Sang en el Clot de la Font por la alerta roja durante el pasado mes de julio, que también afectó a la actuación inaugural del Festival Sete Sois Sete Luas.
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