La UE Tavernes y el CF Gandia ya conocen el calendario de la Lliga Comunitat 2026-2027: Confirmadas las fechas de los derbis

¡Menuda temporada les espera a la UE Tavernes de la Valldigna y al CF Gandia en la Lliga Comunitat!. Los dos clubes representantes de la Safor en la máxima categoría autonómica, han quedado encuadrados en el grupo Sur con rivales muy potentes.

Tanto "rogets" como blanquiazules ya conocían a los adversarios y ahora ya saben las fechas de los encuentros, después de que la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana haya hecho público el calendario.

Los derbis

Lo más significativo es cuándo se disputarán los dos derbis comarcales. El primero será en la novena jornada del campeonato el fin de semana del 1 de noviembre de 2026 en Tavernes y el segundo, en el estadio Guillermo Olagüe, en la 18ª fecha, que coincide con el 7 de marzo de 2027.

La UE Tavernes empezará la Lliga Comunitat en el campo del Santa Pola CF el 6 de septiembre, mientras que el CF Gandia visitará La Murta para medirse al CD Olímpic de Xàtiva.

Debut en casa

En la segunda semana de la competición, la UE Tavernes recibirá en el Municipal a la UD Alzira y el CF Gandia al CD Alberic Sucemart.

El campeonato, aparte de comenzar el primer fin de semana de septiembre, terminará en su fase regular el 9 de mayo tras un total de 30 jornadas.

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La UE Tavernes afronta esta nueva campaña tras jugar la promoción de ascenso en la pasada y flamante campeón de La Nostra Copa y el CF Gandia compite en esta categoría después de su brillante ascenso como campeón de Primera FFCV.