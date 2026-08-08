Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio forestal en Palmera

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha recibido este sábado un aviso por un incendio forestal declarado en Palmera, situado en la comarca valenciana de la Safor, próximo a Gandia.

Hasta el lugar se han movilizado una unidad terrestre y otra helitransportada de los agentes medioambientales de la Generalitat, además de una autobomba, un medio aéreo y una dotación de Bombers de València. También participa un agente medioambiental en las labores de emergencia.

Refuerzo de medios

A las 16.02 horas se han incorporado cuatro unidades terrestres más del servicio de Bomberos y dos autobombas. Los servicios de emergencias trabajan para controlar el fuego.

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A las 16.48 horas los servicios de emergencias han dado por estabilizado el incendio.