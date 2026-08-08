Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio forestal en Palmera

Los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana han estabilizado a las 16.48 horas el incendio forestal de la localidad valenciana de la Safor

Incendio forestal en Palmera.

Incendio forestal en Palmera. / GVA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara García

Sara García

València

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha recibido este sábado un aviso por un incendio forestal declarado en Palmera, situado en la comarca valenciana de la Safor, próximo a Gandia.

Hasta el lugar se han movilizado una unidad terrestre y otra helitransportada de los agentes medioambientales de la Generalitat, además de una autobomba, un medio aéreo y una dotación de Bombers de València. También participa un agente medioambiental en las labores de emergencia.

Refuerzo de medios

A las 16.02 horas se han incorporado cuatro unidades terrestres más del servicio de Bomberos y dos autobombas. Los servicios de emergencias trabajan para controlar el fuego.

Noticias relacionadas

A las 16.48 horas los servicios de emergencias han dado por estabilizado el incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  2. Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
  3. Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell
  4. Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia
  5. Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
  6. Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio forestal en Palmera
  7. La Banda Sinfónica de la Associació Artístico Musical de Oliva hace historia con su desfile en Disneyland París
  8. Tavernes de la Valldigna traslada a la playa un concierto del Festival Sete Sóis Sete Luas por riesgo de incendios forestales en la montaña

Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»

Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»

Estabilizado el incendio forestal en Palmera

Estabilizado el incendio forestal en Palmera

Los nombres de las calles de Sanxo Llop en Gandia: un homenaje a la salud y a la Medicina

Los nombres de las calles de Sanxo Llop en Gandia: un homenaje a la salud y a la Medicina

La Generalitat presenta en Xeraco un refuerzo de 122 nuevos efectivos para extremar la vigilancia y luchar contra los incendios provocados en la Comunitat Valenciana

La Generalitat presenta en Xeraco un refuerzo de 122 nuevos efectivos para extremar la vigilancia y luchar contra los incendios provocados en la Comunitat Valenciana

La Diputación abona los 300.000 € que han servido para restaurar y hacer visitable el campanario de la Colegiata de Gandia

La Diputación abona los 300.000 € que han servido para restaurar y hacer visitable el campanario de la Colegiata de Gandia

Tavernes de la Valldigna incorpora 19 nuevos agentes de Policía Local: "Ganamos en seguridad y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia"

Tavernes de la Valldigna incorpora 19 nuevos agentes de Policía Local: "Ganamos en seguridad y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia"

Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

El programa Radars de Gandia contra la soledad no deseada de los mayores se consolida con 189 usuarios

El programa Radars de Gandia contra la soledad no deseada de los mayores se consolida con 189 usuarios
Tracking Pixel Contents