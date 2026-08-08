Los nombres de las calles de Sanxo Llop en Gandia: un homenaje a la salud y a la Medicina

El sector Sanxo Llop de Gandia, a donde se trasladó en 2015 el hospital comarcal Francesc de Borja, es una zona estratégica de la ciudad. Las obras de urbanización las asumió el ayuntamiento tras verse paralizado durante una década por un largo litigio judicial. La previsión es acabarlo el año que viene para que se instalen allí empresas públicas y privadas.

Respecto de sus calles, fueron bautizadas en 2010 por la Comisión Técnica de Calles y Plazas, el foro municipal en el que se decide el nombre de las vías públicas por consenso. Al ser un sector con usos sociosanitarios se decidió que todas tuvieran que ver con la salud o la Medicina. Más tarde se nombraron las zonas verdes, con una perspectiva inclusiva, para que hubiera más mujeres. Ahora que están casi acabadas es un buen momento para familiarizarse con estos espacios públicos.

Plano con las calles y zonas verdes del nuevo sector, que abarca una superficie de 300.000 metros cuadrados. / Levante-EMV

Sanxo Llop

El topónimo que da nombre al polígono (antes partida agrícola en el margen derecho del río Serpis) proviene de uno de los primeros pobladores cristianos del siglo XIII, probablemente aragonés, tras la conquista del rey Jaume I. Se hizo un cambio posterior para que Sanxo Llop compartiera una parte de la calle Ferrocarril de Dénia.

Avenida de la Medicina

Es el eje principal del sector, que conecta la avenida d’Alacant con el hospital comarcal y el centro comercial La Vital. Junto a ella también se levantarán un hotel Holiday Inn Express, una residencia de mayores y centro de día que gestionará Novaedat, y el centro de día público para personas con diversidad funcional intelectual.

Del Xitxarra

Junto a la calle Ferrocarril de Dénia, son las únicas que no tienen alusiones a la Medicina, pero está justificado puesto que recuerda el trazado y el tren de la antigua línea ferroviaria, suprimida en 1974.

Lluís Alcanyís

Xàtiva, hacia 1440-València, 1506. Poeta y médico, primer catedrático de Medicina y Cirugía de la Universitat de València. De familia judía conversa, fue quemado en la hoguera por la Inquisición. El hospital de Xàtiva lleva su nombre.

Fontilles

Sanatorio creado en 1909 en una época en la que la lepra era un problema de salud pública en España y el desconocimiento y el miedo a la enfermedad hacían que los enfermos tuvieran que vivir en total aislamiento y abandono. Fue impulsado por el jesuita gandiense Carlos Ferrís y el abogado Joaquín Ballester, alcalde de Gandia.

Jaume Roig

València, 1400 - Benimàmet, 1478. Fue médico de la reina María de Castilla, de varios hospitales de València y examinador de médicos, además de escribir la obra literaria «L’Espill».

Arnau de Vilanova

1238-Génova, 1311. Médico de reyes y papas, entre ellos monarcas de la Corona de Aragón, probablemente el más importante del Medievo. Teólogo controvertido.

Tomás Mut

Sanet i Negrals, 1919– Gandia, 1992. Médico, cirujano y traumatólogo. En Gandia fundó la primera clínica privada de la ciudad, en la calle Ferrocarril d’Alcoi, actualmente una residencia pública de mayores.

Carmelo París

Reputado médico de cabecera y obstetra de mediados del siglo XX. Ejerció en Gandia, donde participó en la gestión, junto con el doctor Francisco Fuster, de una clínica de maternidad ubicada en la calle Sant Francesc de Borja.

Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal fue un médico especializado en histología y anatomía patológica. Considerado el padre de la neurociencia, fue el primer Premio Nobel español en Fisiología y Medicina, galardón que obtuvo en 1906.

Juan Ramírez Miret

Médico muy apreciado en Gandia y muy devoto, fundador de la cofradía de la Santísima Cruz, de la que fue su hermano mayor entre los años 1962 y 1995.

Madame Curie

De origen polaco y nacionalizada francesa, fue pionera en la radioactividad, y la primera y única persona en recibir dos Nobel en distintas especialidades científicas, Física y Química.

Jardín de Pura Giménez

Primera jefa de enfermeras del hospital Francesc de Borja de Gandia, cargo que ejerció hasta 1984.

Jardí del Personal Sanitari

Parque en reconocimiento del trabajo realizado durante la pandemia de coronavirus de 2020 y años posteriores.

Elionor Esparza d’Alcanyís

València, 1452-1505. Condenada por herejía, fue quemada viva ante la puerta de los Apóstoles de la Catedral de València. Era la mujer de Lluís Alcanyís, que corrió la misma suerte. Los dos eran judíos conversos. Este espacio lo ocupa la empresa Maquinal, que trasladará su nave a una parcela cercana.

Jardín de Manuela Solís

Manuela Solís Clarás fue una ginecóloga española, la primera universitaria valenciana y primera mujer que obtuvo la licenciatura en Medicina en la Universitat de València.

Jardín de Amparo Poch

Nacida en Zaragoza en 1902. Médica, periodista y libertaria, durante la Guerra Civil fue nombrada directora de Asistencia Social por la ministra de Sanidad Federica Montseny. En 1939 se exilió a Francia donde dirigió el hospital de Varsovia, que atendió a guerrilleros españoles procedentes de campos de concentración.

Jardín de Cecilia Sanz

Escritora y médica valenciana, especialista en histología. Participó en la Guerra Civil española como teniente médico de la 8ª División del Ejército y tuvo que exiliarse a México donde se convirtió en una activista cultural muy reconocida.

Concepción Aleixandre

Médica valenciana, 1862-1952. Fue una de las primeras mujeres que cursó Medicina en la Universitat de València. Formó parte de varias organizaciones feministas.

Dolors Aleu i Riera

Parque dedicado a la primera doctora en Medicina de España y defensora de los derechos de las mujeres. Ejerció la Pediatría y la Ginecología entre 1882 y el 1907, con consultorio en Barcelona.