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Detienen en Tavernes de la Valldigna a un hombre acusado de robar móviles y objetos personales a bañistas

La rápida actuación de la Policía Local ha permitido localizar al autor

Los objetos sustraídos ya han sido devueltos a sus propietarios

Los dos agentes de la Policía Local de Tavernes junto al detenido.

Los dos agentes de la Policía Local de Tavernes junto al detenido. / Levante-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Tavernes de la Valldigna

Los agentes de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna han detenido esta mañana a un varón de 33 años como presunto autor de la sustracción de varios teléfonos móviles y otros efectos personales a diferentes bañistas que se encontraban en la playa disfrutando del mar y haciendo frente a las altas temperaturas.

La rápida actuación y la coordinación de los agentes del turno de mañana han permitido identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos en un breve espacio de tiempo. Tras la intervención policial, los agentes lograron recuperar todos los dispositivos y efectos sustraídos, que posteriormente fueron entregados a sus propietarios, quienes habían denunciado los hechos.

Los trabajos ponen de manifiesto la importancia de la rápida respuesta y de la coordinación de las patrullas, especialmente durante los meses de verano, cuando las playas del municipio registran una mayor afluencia de vecinos, visitantes y turistas.

La Policía Local de Tavernes de la Valldigna recomienda a los bañistas extremar las precauciones y mantener en todo momento sus efectos personales bajo control. Asimismo, solicita que no dejen teléfonos móviles, carteras, documentación u otros objetos de valor sin supervisión, especialmente durante las jornadas de mayor afluencia en las zonas de costa.

La Policía Local recuerda que la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para evitar este tipo de situaciones. Así, ante cualquier comportamiento sospechoso o incidencia, recomiendan avisar a los agentes y comunicar los hechos lo antes posible.

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