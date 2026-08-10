Ausias Sansebastián y Maria Isabel Ferrer se imponen en la XVII Volta Cross a Barx con homenaje al veterano "runner" local Javier Castelló
Más de 700 corredores y corredoras participan en la cuarta carrera del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna
La XVII Volta Cross a Barx, cuarta prueba puntuable en el calendario del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna, se ha disputado este sábado con una participación de 731 atletas y un ambiente espectacular con inicio y final en la calle Gandia.
En categoría masculina, Ausias Sansebastián, del CD Restaurante El Quijote, fue el más rápido y se proclamó vencedor de la prueba con un tiempo de 24 minutos y 55 segundos en los 7,4 km de recorrido.
La segunda posición fue para Jhon Miguel Guerra, de la SD Correcaminos, que cruzó la meta en 25’24’’, mientras que Sergio Marco, del CC Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, completó el podio con un registro de 25’36’’.
En categoría femenina, Maria Isabel Ferrer, del CC Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, volvió a demostrar su gran nivel y se alzó con la victoria con un tiempo de 27’39’’.
Carla Breco, del CA Safor Teika, fue segunda con 28’08’’, mientras que Reyes Moreno, del CA Gandia Alpesa, ocupó la tercera posición con un tiempo de 28’29’’.
Las altas temperaturas registradas durante la jornada obligaron a modificar el recorrido previsto y reducir en un kilómetro la distancia de la prueba absoluta, que finalmente quedó establecida en 7.400 metros. A pesar de las condiciones meteorológicas, los corredores volvieron a disfrutar de una de las pruebas más exigentes y especiales del Circuit.
La jornada arrancó con las carreras de las categorías inferiores, que volvieron a contar con una destacada participación de los más jóvenes, antes de dar paso a la prueba absoluta.
Reconocimiento
Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó el CE El Mussol de Barx, entidad local colaboradora de la organización a cargo del Ayuntamiento de Barx, que realizó un homenaje a su corredor más veterano, Javier Emilio Castelló Sales, reconociendo así su trayectoria, compromiso y pasión por el atletismo. Los corredores y las corredoras del CE Mussol esperaron a Javier para recorrer con él los últimos metros de la prueba y cruzar la línea de meta en medio de una ovación de gala para el homenajeado.
La XVII Volta Cross a Barx vuelve a consolidarse, así como una de las citas más especiales del Circuit Caixa Popular Safor Valldigna, combinando deporte, esfuerzo y un gran ambiente popular en una de las pruebas con mayor personalidad del calendario.
La próxima cita del Circuit será la XXX Correguda Popular a Almoines, el próximo jueves, 20 de agosto, sobre una distancia de 7.500 metros. Las inscripciones tanto para el Circuit como para la prueba de Almoines están abiertas en la web www.crono4sports.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
- La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
- Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
- Detienen en Tavernes de la Valldigna a un hombre acusado de robar móviles y objetos personales a bañistas
- Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell
- Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia
- Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
- Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio forestal en Palmera