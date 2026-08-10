La bandera de la congregación Hijas de María vuelve a lucir en Miramar: "Es un sueño hecho realidad que nos ha emocionado"

La bandera que representa a la congregación Hijas de María ha vuelto a salir en la procesión del día de la Virgen del Rosario de las fiestas patronales de Miramar de este pasado sábado, 8 de agosto. Después de varios años de ausencia, el estandarte recupera su esplendor.

Este elemento patrimonial que data de 1955 estaba guardado por no estar en condiciones de ser expuesto o comandar la procesión, con un deterioro evidente por el paso de los años.

Pero en Miramar han recuperado la bandera gracias a un importante trabajo de restauración, financiado con las aportaciones de vecinos y vecinas del municipio a la parroquia, que ha permitido recuperar una parte importante de la historia y las tradiciones del pueblo.

Y es que el tejido se había deteriorado, presentaba suciedad, deformaciones, roturas y pérdidas de parte del apoyo textil. Por este motivo, se decidió restaurarla para poder conservarla y volver a exhibirla.

Los trabajos de restauración han consistido en limpiar cuidadosamente la bandera y sus bordados, corregir las deformaciones y reparar las partes del tejido que estaban más dañadas. También se hicieron trabajos de consolidación y reintegración mediante costura, además de la tinción de seda para recuperar algunas de las partes perdidas.

Las jóvenes del municipio realizaron la mitad del recorrido de la procesión en Miramar con la bandera restaurada / Ajuntament de Miramar

Un detalle interesante es que, después de la restauración, se pueden distinguir los hilos originales. El objetivo de la restauración no era ocultar la historia de la bandera, sino conservarla y mostrar de manera respetuosa qué partes son originales y qué han sido restauradas, apuntan desde el Ayuntamiento de Miramar. Con su retorno, Miramar recupera una parte importante de su patrimonio y de la memoria de sus vecinos.

Portadora

María José Furió forma parte del grupo de mujeres que más interés ha mostrado en la restauración de la bandera porque, cuando era joven (hace 40 años), fue una de sus portadoras. Ella ha explicado que "hacía tiempo que queríamos arreglar la bandera, pero no sabíamos cómo. Se lo comentamos al concejal de Fiestas, Salva Gregori, y él nos ha guiado hasta conseguirlo".

Esta vecina destaca que la solidaridad de la ciudadanía ha sido clave para llevar a cabo la restauración de la pieza: "La voluntad del pueblo ha sido determinante y la labor de la parroquia y sus feligreses ha sido importante".

María José explica que "esta bandera deben portarla las jóvenes, que aún no se hayan casado. Pero en esta ocasión la mitad del recorrido lo hicimos las casadas como yo, recordando otros tiempos, y la otra mitad las solteras" y añade que "cuando me dieron la oportunidad de exhibir la bandera fue un momento muy emotivo, como un sueño hecho realidad. Tanto yo como otras mujeres de Miramar echábamos de menos esa bandera y, ahora, por fin, vuelve a procesionar".

El concejal de Fiestas

El concejal Salva Gregori pone en valor el trabajo realizado para la restauración de la pieza, ya que "se sale de lo puramente eclesiástico y se convierte en conservación del patrimonio artístico y cultural".

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Gregori confirma que una empresa especializada en restauración ha sido la encargada de los trabajos, que han durado unos tres meses. El mismo edil ha servido de nexo de unión para que esta actuación se pudiera llevar a cabo.