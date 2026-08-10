Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

El sorteo de la Bonoloto reparte un premio en Gandia

La capital de la Safor figura entre los tres acertantes de cinco números más el complementario

El juego de la Bonoloto

El juego de la Bonoloto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

La BonoLoto ha dejado un premio de segunda categoría en Gandia en el sorteo celebrado este domingo, 9 de agosto. Un boleto validado en la capital de la Safor figura entre los tres acertantes de cinco números más el complementario, categoría premiada con 41.165,44 euros.

Otros puntos

El boleto premiado en Gandia comparte categoría con otros dos acertantes localizados en Valladolid y San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El boleto vallisoletano fue validado en el Despacho Receptor número 85.800, situado en la calle Salud, 2.

En el sorteo de este domingo no hubo acertantes de Primera Categoría, correspondiente a los seis números de la combinación ganadora. Como consecuencia, se genera un bote que permitirá que un único acertante pueda llevarse 1,1 millones de euros en el próximo sorteo de la BonoLoto.

Administración de Loterías en la que se selló la Bonoloto en una imagen de archivo.

Administración de Loterías en la que se selló la Bonoloto en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Combinación ganadora

La combinación ganadora estuvo formada por los números 36, 19, 14, 29, 1 y 31. El número complementario fue el 40 y el reintegro correspondió al 8.

Noticias relacionadas

La recaudación total del sorteo ascendió a 1.941.434,50 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
  2. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  3. Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
  4. Detienen en Tavernes de la Valldigna a un hombre acusado de robar móviles y objetos personales a bañistas
  5. Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell
  6. Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia
  7. Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
  8. Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio forestal en Palmera

La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda

La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda

El último fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027 llega desde Canadá

El último fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027 llega desde Canadá

La Safor se vuelca con el eclipse: de la observación en la piscina de Beniarjó al yoga frente al mar en Gandia

La Safor se vuelca con el eclipse: de la observación en la piscina de Beniarjó al yoga frente al mar en Gandia

No és Gandia ciutat per a bicicletes?

No és Gandia ciutat per a bicicletes?

Ausias Sansebastián y Maria Isabel Ferrer se imponen en la XVII Volta Cross a Barx con homenaje al veterano "runner" local Javier Castelló

Ausias Sansebastián y Maria Isabel Ferrer se imponen en la XVII Volta Cross a Barx con homenaje al veterano "runner" local Javier Castelló

El sorteo de la Bonoloto reparte un premio en Gandia

El sorteo de la Bonoloto reparte un premio en Gandia

Borja Casany triunfa en el concurso La Veu Jove 2026 y se gana el derecho a actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026

Borja Casany triunfa en el concurso La Veu Jove 2026 y se gana el derecho a actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026

Un total de 24 jóvenes completan el curso de monitor de ocio y tiempo libre en Oliva

Un total de 24 jóvenes completan el curso de monitor de ocio y tiempo libre en Oliva
Tracking Pixel Contents