El sorteo de la Bonoloto reparte un premio en Gandia

La BonoLoto ha dejado un premio de segunda categoría en Gandia en el sorteo celebrado este domingo, 9 de agosto. Un boleto validado en la capital de la Safor figura entre los tres acertantes de cinco números más el complementario, categoría premiada con 41.165,44 euros.

Otros puntos

El boleto premiado en Gandia comparte categoría con otros dos acertantes localizados en Valladolid y San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El boleto vallisoletano fue validado en el Despacho Receptor número 85.800, situado en la calle Salud, 2.

En el sorteo de este domingo no hubo acertantes de Primera Categoría, correspondiente a los seis números de la combinación ganadora. Como consecuencia, se genera un bote que permitirá que un único acertante pueda llevarse 1,1 millones de euros en el próximo sorteo de la BonoLoto.

Administración de Loterías en la que se selló la Bonoloto en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Combinación ganadora

La combinación ganadora estuvo formada por los números 36, 19, 14, 29, 1 y 31. El número complementario fue el 40 y el reintegro correspondió al 8.

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La recaudación total del sorteo ascendió a 1.941.434,50 euros.