Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Borja Casany triunfa en el concurso La Veu Jove 2026 y se gana el derecho a actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026

S4M y Kastle completan el podio de una edición con Arkano como miembro del jurado y una postfiesta con DJ Toni Serrano

Los mejores concursantes, organizadores y jurado, en la foto final de familia de La Veu Jove de Gandia

Los mejores concursantes, organizadores y jurado, en la foto final de familia de La Veu Jove de Gandia / Consell dels Joves de Gandia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Cerca de 500 personas pasaron este sábado por el concurso La Veu Jove y su postfiesta, celebradas en el Centro Juvenil Alquería Laborde y organizadas por el Consell dels Joves de Gandia y el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gandia.

Borja Casany se proclamó ganador del certamen y tendrá el premio extraordinario de poder actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026. La segunda posición fue para S4M, mientras que Kastle completó el podio en tercer lugar.

La gala, conducida por Cabrafotuda, permitió al público descubrir las propuestas musicales de jóvenes artistas ante centenares de personas. Arkano formó parte del jurado y protagonizó una exhibición de improvisación y rape durante la noche.

Público asistente al concurso celebrado en Alqueria Laborde de Gandia

Público asistente al concurso celebrado en Alqueria Laborde de Gandia / Consell dels Joves de Gandia

El acontecimiento también contó con food truck, barra y fotomatón 360°, y continuó con una postfiesta a cargo de DJ Toni Serrano.

Durante la gala se sorteó una entrada doble para el Festival Mediterránea y tres premios de 500 € para gastar en autoescuelas para la obtención del carné de conducir.

El miércoles, entrega de premios

Los tres primeros clasificados tendrán unos trofeos elaborados por Plástico Precioso. El acto oficial de entrega de los premios tendrá lugar el miércoles 12 de agosto, a las 12:00 h, a la puerta del Ayuntamiento de Gandia.

Noticias relacionadas

Desde el Consell dels Joves de Gandia y el Departamento de Juventud se valora muy positivamente la respuesta del público y la participación conseguida. Esta edición refuerza La Veu Jove como un espacio para descubrir, impulsar y dar visibilidad al talento musical joven.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
  2. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  3. Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
  4. Detienen en Tavernes de la Valldigna a un hombre acusado de robar móviles y objetos personales a bañistas
  5. Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell
  6. Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia
  7. Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
  8. Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio forestal en Palmera

La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda

La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda

El último fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027 llega desde Canadá

El último fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027 llega desde Canadá

La Safor se vuelca con el eclipse: de la observación en la piscina de Beniarjó al yoga frente al mar en Gandia

La Safor se vuelca con el eclipse: de la observación en la piscina de Beniarjó al yoga frente al mar en Gandia

No és Gandia ciutat per a bicicletes?

No és Gandia ciutat per a bicicletes?

Ausias Sansebastián y Maria Isabel Ferrer se imponen en la XVII Volta Cross a Barx con homenaje al veterano "runner" local Javier Castelló

Ausias Sansebastián y Maria Isabel Ferrer se imponen en la XVII Volta Cross a Barx con homenaje al veterano "runner" local Javier Castelló

El sorteo de la Bonoloto reparte un premio en Gandia

El sorteo de la Bonoloto reparte un premio en Gandia

Borja Casany triunfa en el concurso La Veu Jove 2026 y se gana el derecho a actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026

Borja Casany triunfa en el concurso La Veu Jove 2026 y se gana el derecho a actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026

Un total de 24 jóvenes completan el curso de monitor de ocio y tiempo libre en Oliva

Un total de 24 jóvenes completan el curso de monitor de ocio y tiempo libre en Oliva
Tracking Pixel Contents