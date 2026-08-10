Borja Casany triunfa en el concurso La Veu Jove 2026 y se gana el derecho a actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026
S4M y Kastle completan el podio de una edición con Arkano como miembro del jurado y una postfiesta con DJ Toni Serrano
Cerca de 500 personas pasaron este sábado por el concurso La Veu Jove y su postfiesta, celebradas en el Centro Juvenil Alquería Laborde y organizadas por el Consell dels Joves de Gandia y el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gandia.
Borja Casany se proclamó ganador del certamen y tendrá el premio extraordinario de poder actuar en la Fira i Festes de Gandia 2026. La segunda posición fue para S4M, mientras que Kastle completó el podio en tercer lugar.
La gala, conducida por Cabrafotuda, permitió al público descubrir las propuestas musicales de jóvenes artistas ante centenares de personas. Arkano formó parte del jurado y protagonizó una exhibición de improvisación y rape durante la noche.
El acontecimiento también contó con food truck, barra y fotomatón 360°, y continuó con una postfiesta a cargo de DJ Toni Serrano.
Durante la gala se sorteó una entrada doble para el Festival Mediterránea y tres premios de 500 € para gastar en autoescuelas para la obtención del carné de conducir.
El miércoles, entrega de premios
Los tres primeros clasificados tendrán unos trofeos elaborados por Plástico Precioso. El acto oficial de entrega de los premios tendrá lugar el miércoles 12 de agosto, a las 12:00 h, a la puerta del Ayuntamiento de Gandia.
Desde el Consell dels Joves de Gandia y el Departamento de Juventud se valora muy positivamente la respuesta del público y la participación conseguida. Esta edición refuerza La Veu Jove como un espacio para descubrir, impulsar y dar visibilidad al talento musical joven.
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