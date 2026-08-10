Opinión
No és Gandia ciutat per a bicicletes?
"Em fa la impressió que la mobilitat, en aquest cas i, en general, és una assignatura pendent per al municipi de Gandia"
Jesús E. Alonso
Gandia és una ciutat plana, de clima càlid i amb alguns quilòmetres de carril bici. La geografia i el marc natural són amables amb aquest vehicle.
Tot i això, sembla que el ciclisme urbà és escadusser i sembla més aviat propi de grups marginals. Uns altres móns són el ciclisme de muntanya o de carretera. I no diguem el dels patinets, que aprofita la infraestructura dels carrils-bici , parcialment, per fer els seus malabarismes.
Fa uns anys va naufragar estrepitosament el sistema de bicis públiques de lloguer i ara mateix, en ple estiu, fa la impressió que la mobilitat ciclista a la ciutat es troba en situació d’abandó o descoordinació, malgrat alguna actuació puntual.
No és qüestió ara de tirar culpes a uns o uns altres: potser no siga un tema fàcil d’enfocar i solucionar. Em fa la impressió, però, que molta gent no utilitza la bicicleta escudant-se en una por que, en bona mida, es troba justificada. Ací van un parell d’exemples.
Exemples
Al carrer Benissuai hi ha un carril bici mig despintat alhora que hom diu en un dibuix (i et diuen) que circules junt als cotxes. Jo em negue, francament, a ser llençat als lleons conductors que a la mínima t’arraconen i et posen en perill.
Darrerament hi ha obres pel sector de Sanxo Llop i és impossible arribar a l’Hospital Francesc de Borja en bicicleta pel tradicional carril bici d’Oliva.
Seria molt demanar una previsió municipal i connectar el sector de Carrefour amb el carril que arriba des de Rafalcaït? O buscar alguna altra solució. Em fa la impressió que la mobilitat, en aquest cas i, en general, és una assignatura pendent per al municipi de Gandia.
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