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El Potries Music Fest vuelve a ser un éxito con los aforos completos y más entradas vendidas que nunca

Los escenarios han acogido, por primera vez, a más artistas mujeres que hombres con una programación cuidada con todo detalle

La organización ya se prepara para celebrar el décimo cumpleaños del festival en 2027

El concierto de Ramonets en el Potries Music Fest 2026

El concierto de Ramonets en el Potries Music Fest 2026 / Alberto Garsan

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Del 6 al 9 de agosto, Potries se ha vuelto a convertir en uno de los epicentros culturales de referencia de la Safor y de todo el territorio valenciano. El Potries Music Fest, que este año ha celebrado su novena edición, ha conectado a más de 1.200 personas que se han acercado durante los diferentes días a disfrutar de su propuesta musical.

A lo largo del festival se han podido escuchar propuestas artísticas muy variadas: un homenaje a Josep Piera con Àngels Gregori, Joan Deusa y Ausiàs Garrigós; el folk mallorquín de las Pitxorines; la música senegalesa de Momi Maiga; las raíces de la Sarauà de Joan Peiró y de las Albéricas; el rock infantil de Ramonets; el virtuosismo de Ausiàs Parejo a la guitarra, el alma de Sedajazz & Tania Tania, las voces y percusiones de Raquel Cruces, la magia de Magalí Sare y la apoteosis de Anna Andreu.

El guitarrista Ausiàs Parejo, durante su actuación en el Potries Music Fest

El guitarrista Ausiàs Parejo, durante su actuación en el Potries Music Fest / Alberto Garsan

Durante el último concierto del festival, el domingo al parque de la Concordia, la regidora de Cultura de Potries, Estela Sanchis, ponía en valor que "los escenarios del Potries Music Fest que han acogido, este año por primera vez, a más mujeres artistas que hombres, con una programación pensada y cuidada al por menor". En total, 37 artistas han protagonizado el Potries Music Fest 2026.

Por su parte, Ausiàs Garrigós, director artístico del festival, aprovechó para anunciar que "ya estamos preparándonos para celebrar el décimo cumpleaños del Potries Music Fest en 2027 con mucha ilusión".

La organización se muestra realmente satisfecha por la acogida y por la aceptación que tiene el festival, cada vez más, entre centenares de personas.

La música senegalesa de Momi Maiga ha dado carácter internacional al IX Potries Music Fest

La música senegalesa de Momi Maiga ha dado carácter internacional al IX Potries Music Fest / Alberto Garsan

Capital de la Cultura

La iniciativa nació el 2018, el año en que Potries fue Capital Cultural Valenciana, con el objetivo de ofrecer al público local y visitantes unas propuestas musicales de calidad, distribuidas por los espacios más emblemáticos del pueblo.

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El Potries Music Fest tiene el principal objetivo de acercar a los pueblos la cultura que normalmente solos se ve en grandes ciudades como València, Barcelona, Madrid, Viena, Berlín o Londres.

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