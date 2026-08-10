El PP de Gandia pide la reprobación de Lydia Morant al frente de Seguridad Ciudadana y la edil socialista responde que la "oposición solo sabe hacer ruido"

El Grupo Municipal Popular de Gandia llevará al pleno la reprobación de la concejala socialista de Seguridad Ciudadana, Lydia Morant, "ante la falta de efectivos, la ausencia de planificación y el deterioro de los servicios de la Policía Local, una situación denunciada por los representantes sindicales y que ya ha derivado incluso en resoluciones judiciales contrarias a la actuación del Ayuntamiento".

El concejal popular delegado del área de Seguridad Ciudadana, Vicent Gregori, señala que "ya no estamos únicamente ante una crítica política. Son los propios sindicatos y los tribunales quienes están evidenciando una forma de gestionar basada en la falta de negociación y de planificación”.

Gregori recuerda la sentencia que estima el recurso presentado por Comisiones Obreras y anula las bases para cubrir puestos de agentes de la Policía Local mediante comisión de servicios.

La resolución judicial concluye que, al no existir unas bases generales que regularan este procedimiento, los criterios contenidos en la convocatoria debían ser negociados con los sindicatos y no podían aprobarse unilateralmente por el Ayuntamiento. El tribunal anuló así el Decreto de Alcaldía que había rechazado las alegaciones formuladas contra esas bases.

"Esta sentencia retrata perfectamente la gestión de este gobierno: los sindicatos advierten, Prieto decide seguir adelante y finalmente son los tribunales quienes tienen que corregir al Ayuntamiento", ha señalado Gregori.

A ello se suma una plantilla que arrastra un déficit cercano a los 40 agentes y servicios en los que únicamente dos patrullas deben atender el conjunto de la ciudad, según los populares.

Los agentes hacen todo lo que pueden

"Cuando una patrulla tiene que hacerse cargo de una detención, Gandia puede quedarse con una única patrulla operativa para atender cualquier emergencia. Estamos hablando de una ciudad que durante el verano multiplica su población hasta acercarse a los 200.000 habitantes. Es una situación absolutamente inasumible", ha advertido Gregori.

"El problema no son nuestros policías. Los agentes hacen todo lo que pueden y mucho más. El problema es de quienes tienen la responsabilidad política de proporcionarles personal, medios y una organización adecuada y llevan años sin hacerlo", incide Gregori.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, considera que "Lydia Morant ha perdido toda la credibilidad para continuar al frente de Seguridad Ciudadana. Si Prieto no cesa a Lydia Morant, el Partido Popular llevará su reprobación al pleno".

Lydia Morant y el alcalde Prieto, en un acto con la Policía Local de Gandia / Àlex Oltra

La regidora de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, ha respondido a las críticas del Partido Popular: "Una vez más el PP hace un brindis al sol con un intento desesperado de hacer ruido, utilizando al mismo tiempo a los sindicatos, los cuales hacen una tarea muy necesaria dentro de un contexto de negociaciones y reuniones de trabajo para mejorar el servicio".

Morant lamenta que el PP "intente poner el foco en los agentes policiales, a quienes desde el Gobierno local mostramos todo nuestro respeto y afecto por el gran trabajo que realizan cada día para hacer de Gandia una ciudad de orden, próxima y segura, a pesar de que al PP no le guste y preferiría que no fuera así", añadiendo que "el PP solo quiere que las cosas le vayan mal a la ciudad".

Acuerdos

La regidora socialista también ha recordado que "este gobierno ha tenido la capacidad de llegar a acuerdos en esta legislatura con las secciones sindicales para mejorar los horarios y también para reconocer la nocturnidad y la festividad, hemos mejorado las condiciones salariales, se ha mejorado el complemento de destino y hemos reforzado la plantilla y su estructura".

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De hecho, "hemos puesto en marcha procesos de promoción interna para cubrir las vacantes de la escala de mandos y tenemos ahora en marcha dos procesos para incorporar 22 nuevos agentes. Además, se ha creado una bolsa de comisionados de servicio, se ha reforzado la policía de proximidad con más presencia que se ha incrementado por las tardes en los barrios con la implementación de la unidad de proximidad, entre otras muchas medidas. Tan solo alguien que pueda estar pensando en un interés personal, como es el caso de Víctor Soler, no puede ver los avances que se han producido en el conjunto de la plantilla de la Policía Local", ha replicado Lydia Morant.