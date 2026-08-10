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La quinta edición del Concurso Amateur de Fideuà de Gandia by Chef Amadeo reúne a 700 comensales y recoge 700 € solidarios

Pablo Cremades Gilabert y Federico Vercher Carrión se proclaman campeones

Imagen de los participantes en el concurso amateur de fideuà celebrado en el paseo de Gandia

Imagen de los participantes en el concurso amateur de fideuà celebrado en el paseo de Gandia / Natxo Francés

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Gandia ha acogido la quinta edición del Concurso Amateur de Fideuà by Chef Amadeo, una cita que volvió a reunir a varios centenares de participantes y numeroso público alrededor de uno de los grandes referentes de la gastronomía de la ciudad.

El paseo de las Germanías fue el escenario de una jornada marcada por el ambiente festivo, la gastronomía y la participación, con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y otros miembros de la corporación municipal, que quisieron acompañar participantes y organización en esta quinta edición.

El concurso combinó tradición gastronómica, convivencia y música. La programación incluyó, además, un showcooking del chef Amadeo Faus y una degustación popular.

Los participantes, justo antes de empezar a cocinar la fideuà de Gandia

Los participantes, justo antes de empezar a cocinar la fideuà de Gandia / Natxo Francés

La iniciativa mantuvo también su carácter solidario con parte de la recaudación destinada a Aspanion, entidad que apoya a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

La jornada estuvo organizada por la Falla Carrer Major i Passeig. La misma comisión confirmaba que la recaudación solidaria ascendió a 700 euros, ya que se trataba de aportar 1 euro por persona.

Los mejores

El podio final del concurso tuvo a Luis Gironés Sivera de cocinero y a Paco Martí Furió de ayudante como terceros clasificados; en segunda posición finalizaron Pau Barco Jover y Anais Verdú Siscar como cocinero y ayudante, mientras que el cocinero Pablo Cremades Gilabert y su ayudante, Federico Vercher Carrión, se llevaron el primer premio al cocinar la mejor fideuà.

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La jornada celebrada el pasado sábado comenzó con la acreditación de los concursantes, seguida del concurso y el showcooking y la cena popular tendrá. Posteriormente, estaba previsto que la fiesta continuará con las actuaciones de DJ Donofrío y DJ José Ripoll.

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