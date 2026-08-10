La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en los distintos municipios de la Safor, que podrían ir acompañadas de granizo. Para garantizar la seguridad de sus vecinos, los distintos ayuntamientos de la comarca han convocado sus respectivos Cecopal con el fin de hacer un seguimiento de la situación y coordinar las medidas preventivas ante la alerta, que estará activa entre las 14 y las 22 horas.

Tavernes de la Valldigna ha convocado esta mañana el Cecopal ante la previsión de precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado y fuertes rachas de viento. El consistorio ha pedido precaución a la ciudadanía y recomienda evitar desplazamientos innecesarios, así como el acceso a barrancos y zonas inundables.

Por otra parte, el ayuntamiento también ha anunciado que se aplaza el concierto de Mara Aranda, previsto dentro del Festival Sete Sóis Sete Luas. El concierto, que estaba previsto en la ermita de Sant Llorenç, ya había sido trasladado a la playa ante el riesgo extremo de incendios.

Gandia también se ha reunido esta mañana para analizar la situación. El ayuntamiento ha decidido cerrar las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella durante esta tarde. Además, recuerda que se mantiene el riesgo extremo de incendios forestales.

Entre las principales recomendaciones, se aconseja asegurar toldos, persianas y cualquier objeto que pueda encontrarse en balcones y terrazas y desplazarse por efecto del viento. También es conveniente consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Durante el episodio meteorológico, se recomienda mantenerse alejado de árboles, cornisas y andamios, así como evitar acercarse a los espigones y realizar actividades deportivas o de pesca en la costa.

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Asimismo, se pide a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios y que no acceda a zonas bajas o con riesgo de acumulación de agua. En ningún caso se deben atravesar calles inundadas ni caminos situados en zonas de riesgo, ya que la acumulación de agua puede ocultar desniveles, corrientes u otros peligros.