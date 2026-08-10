La Safor se vuelca con el eclipse: de la observación en la piscina de Beniarjó al yoga frente al mar en Gandia

Los distintos municipios de la Safor se convertirán en algunos de los puntos privilegiados desde los que se podrá presenciar el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto.

Los ayuntamientos y entidades de la comarca han aprovechado este evento astronómico para animar a vecinos y visitantes a disfrutar del eclipse. Para ello, también han organizado distintas actividades y charlas complementarias a lo largo de la jornada.

Almiserà fue uno de los primeros municipios de la comarca en sumarse a este evento. El consistorio organizó el pasado 18 de abril una observación del Sol, que sirvió, a su vez, para divulgar entre vecinos y visitantes las características del astro. Además, se celebró un encuentro con científicos del Observatorio Astronómico de la Universitat de València y una breve charla sobre el eclipse a cargo de Pau Canet, alcalde de la localidad e investigador en ese mismo observatorio.

Algunas administraciones, además, repartirán gafas entre sus vecinos para observar esta alineación astronómica con total seguridad. Es el caso de Gandia, que también ha activado un dispositivo especial de vigilancia con drones para esta jornada.

La capital comarcal ha habilitado dos puntos de observación: la escollera de la playa Nord y la playa de l'Auir.

El eclipse será visible a partir de las 19:30 horas y alcanzará su punto máximo a las 20:33 horas, cuando el Sol quedará prácticamente cubierto en su totalidad. El fenómeno finalizará a las 20:59 horas. El principal punto de encuentro será la escollera norte, que separa el puerto deportivo de la playa.

Además, en la playa virgen de l'Auir habrá otra cita a las 19:30 horas. El ayuntamiento ha organizado una sesión de yoga frente al mar, que durará una hora y estará acompasada al ritmo del eclipse. La propuesta está pensada para vivir este acontecimiento desde la calma y la conexión con el entorno natural.

Gafas protectoras

Por otra parte, este lunes, 10 de agosto, comenzará el reparto de 10.000 gafas protectoras y homologadas con el logotipo de Gandia, encargadas por el ayuntamiento. En primer lugar, se distribuirán entre los clientes de las 167 empresas que forman parte del sistema de calidad Sicted, especialmente hoteles, apartamentos y chiringuitos.

Hasta agotar existencias, también a partir de este lunes, se podrán recoger en las tres Tourist Info.

En Tavernes de la Valldigna se recomienda observar el eclipse desde el lago de la Goleta, donde apenas hay edificios que puedan ocultar el Sol cuando se ponga por el horizonte. Otro punto recomendable será el Parc del Molló. El ayuntamiento repartió gafas protectoras en la Tourist Info, pero ya están agotadas.

El 27 de julio se celebró una Junta Local de Seguridad en la que se coordinó el dispositivo. Concretamente, se cortarán los accesos al tráfico hacia los parajes naturales del Mirador de Sant Llorenç y el Mirador de la Cadira, aunque sí se podrá acceder a pie. La intención del ayuntamiento es disuadir a vecinos y visitantes de subir a las montañas en una jornada en la que habrá riesgo de incendios forestales.

Oliva no ha programado ninguna actividad especial. Sin embargo, desde la Concejalía de Turismo mantienen la observación de las Perseidas para el viernes, 14 de agosto, a las 22 horas, desde el aparcamiento de la Muntanyeta Verda, dentro del parque natural de la marjal de Pego-Oliva.

En Barx, el momento máximo de ocultación será a las 20:33 horas. El ayuntamiento ya repartió en los últimos días gafas especiales, pero se agotaron rápidamente.

Xeresa y Xeraco recomiendan desplazarse a la playa de l'Auir, donde la visibilidad será más prolongada. Por su parte, los festeros de Xeresa de 2026 han repartido gafas protectoras.

Charla

En Llocnou de Sant Jeroni, el egiptólogo José Lull ofrecerá una charla este martes, 11 de agosto, sobre el trío de eclipses previsto en España para los próximos años y sobre cómo observarlos. Lull aprovechará para indagar en la historia de los eclipses, haciendo especial hincapié en cómo eran comprendidos en la Antigüedad. La cita será a las 22 horas, a cielo descubierto, en el CP Riu Vernissa.

En Beniarjó, los vecinos y visitantes podrán seguir el eclipse desde la piscina municipal. El ayuntamiento ha preparado una jornada especial que comenzará a las 19 horas con un taller de construcción de gafas para el eclipse, una actividad pensada para que los más pequeños conozcan la importancia de proteger la vista durante la observación del Sol.

Además, los asistentes dispondrán de gafas homologadas. A las 19:45 horas tendrá lugar una explicación divulgativa sobre el fenómeno astronómico y, a continuación, comenzará la observación del eclipse, guiada para que los participantes puedan comprender qué está sucediendo en el cielo mientras disfrutan de un momento que difícilmente olvidarán.

La programación se completará a las 20:15 horas con un taller de cohete lunar, una propuesta que acercará la ciencia y la astronomía a los más jóvenes de una forma participativa y entretenida.

Ador recuerda que el municipio cuenta con “el mejor balcón de la Safor”. Tras el eclipse, la gente está invitada a quedarse para observar la lluvia de estrellas.

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El ayuntamiento repartirá 300 gafas protectoras, hasta agotar existencias. Para quienes se queden a cenar y observar las Perseidas, se repartirá agua fresca y “salmorra”. Además, la Agrupació Astronòmica de la Safor montará varios telescopios para observar las estrellas, planetas y constelaciones más interesantes que puedan verse durante la noche. También habrá una zona habilitada para aparcar los vehículos.