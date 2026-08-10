Un total de 24 jóvenes completan el curso de monitor de ocio y tiempo libre en Oliva

Concluye el curso de monitor de ocio y tiempo libre organizado por el Ayuntamiento de Oliva para el presente ejercicio de 2026. Un total de 24 jóvenes ha completado esta nueva edición del curso, organizado por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Oliva, que encabeza Silvia Castillo.

En el acto de despedida se llevó a cabo una pequeña charla en la cual pudieron participar los técnicos del Casal Jove de Oliva, el monitor del curso y la regidora de Juventud, Silvia Castillo.

Durante la formación de 160 horas, el alumnado ha aprendido diferentes técnicas de animación grupal. Además, se ha incidido especialmente en la educación en valores, medidas básicas de seguridad y prevención de ricos.

Titulación oficial

Recordamos que esta formación ofrece una titulación oficial acreditada por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), con el objetivo de facilitar la incorporación al mercado laboral y ampliar las oportunidades profesionales.

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Formación

Desde el Ayuntamiento de Oliva continúan apostando por la formación de los jóvenes como una herramienta clave para su desarrollo personal y profesional. Por eso se pretende seguir realizando este tipo de cursos en un futuro.