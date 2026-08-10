El último fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027 llega desde Canadá
El talentoso escolta-alero Josh Omojafo alcanza un acuerdo con la entidad de la Safor por una temporada
Josh Omojafo (Hamilton-Canadá, 25/7/2004 - 1,96 cm) se convierte, a sus 22 años recién cumplidos, en el octavo y último fichaje de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia para afrontar la temporada 2026/27 en la Liga de Segunda FEB y la Copa de España.
Omojafo se incorpora al conjunto dirigido por Alejandro Mesa y Manu Herrera como jugador que puede actuar de base, aunque realmente se desenvuelve mejor de escolta-alero.
Ha disputado cuatro temporadas en la NCAA jugando 127 partidos, con unos promedios de 13 puntos, 3,7 rebotes y 1,3 asistencias por partido. La pasada temporada defendió los colores de la Universidad de South Florida, donde promedió 11,1 puntos, 5,3 rebotes y 1,6 asistencias, siendo una pieza clave para que el equipo lograra su primera clasificación para el Torneo NCAA desde 2012 tras conquistar el campeonato de la American Athletic Conference.
Trayectoria
Antes pasó por Robert Morris University, donde volvió a superar los 11 puntos por partido y contribuyó al regreso del equipo al Torneo NCAA por primera vez desde 2015.Su mejor campaña llegó con Gannon University, firmando unos espectaculares 19,9 puntos por partido, siendo el segundo máximo anotador de su conferencia, líder en tiros libres anotados y elegido en el Mejor Quinteto de la PSAC, además de conquistar el campeonato de conferencia.
Con un gran físico, capacidad anotadora y versatilidad para jugar tanto de escolta como de alero, Josh Omojafo aterriza en España por primera vez de la mano de Units pel Bàsquet Gandia para convertirse en una de las referencias del perímetro.
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