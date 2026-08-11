Los actos previos en honor a la Mare de Déu del Rebollet de Oliva arrancan con la presentación del "Llibre de Festes"

La presentación del Llibre de Festes marca el arranque de los actos previos a las Fiestas Patronales de Oliva en honor a la Mare de Déu del Rebollet. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la playa de Oliva fue el marco elegido para este acto que se celebra todos los años.

La festera y artista plástica, Lídia Carrió, es la autora de la portada y contraportada del libro de este año . El trabajo presenta en la portada a la virgen rodeada de ángeles y el lema "Festes Mare de Déu del Rebollet". En la contraportada aparece una cúpula y unas columnas ornamentales con la imagen de la virgen y el lema "Ella és la vida".

El pregón oficial de las fiestas lo hizo el presidente de la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa de Oliva, Toni Alcaraz, invitado por la comisión de fiestas a pregonar las celebraciones en honor a la patrona olivense.

Marcha procesional

En el mismo acto se vivió el estreno de la marcha procesional dedicada a la patrona de Oliva, una obra del compositor Artur Puchalt e interpretada por Rafa Pons, el dolçainer de La Clandestina de Pego, un regalo para los oídos y para el alma.

La comisión de fiestas del 2026, que presiden Elena Codina y Gregorio Torres, visitó también este fin de semana la Residencia de Ancianos Nuestra Señora del Rebollet y el Monestir de la Visitació de les Monges Clarisses, donde se les hizo entrega del libro programa de fiestas, un pequeño obsequio cargado de efecto y compartieron una comida de confraternización.

Actos oficiales

Cabe recordar que los actos oficiales de fiestas arrancarán el sábado día 29 de agosto con el traslado y pregón, que dará paso al solemne novenario entre los días 30 de agosto y 7 de septiembre.

Entre los actos más destacados figura el viernes 4 de septiembre la cena popular en la plaza de Santa María, solidario en beneficio de las obras en la parroquia, el concierto del sábado 5 de septiembre a cargo de la Coral de Santa Cecilia en la misma plaza de l’Església y la romería al Castell del Rebollet que en esta ocasión será el domingo día 6 de septiembre.

El lunes 7 de septiembre serán las "solemnes vespres" y el tradicional "Cant de l'Aurora" por las calles de Oliva y la playa, mientras que el martes 8 de septiembre será la misa en honor a la Patrona de Oliva y la tradicional procesión por las calles del centro de la ciudad.