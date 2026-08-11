Cada año es fiel a su cita: Beniarjó se convierte en punto de encuentro entre culturas con el XXVII Festival Internacional de Música y Danza

La cultura popular, la música y la danza tradicional volverán a ser protagonistas del XXVII Festival Internacional de Música y Danza de Beniarjó, consolidado como una de las citas culturales más destacadas de la Safor.

Este año se celebrará del 18 al 29 de agosto como una propuesta cultural que, un año más, convertirá la plaza Ausiàs March en un espacio de encuentro entre pueblos, culturas y tradiciones a través de la música y la danza.

El festival incluye cinco jornadas con actuaciones de grupos internacionales procedentes de Perú, México y Argentina, como también las bandas de música de Beniarjó y Benirredrà y el Grupo de Danzas Trapig de Beniarjó, que completarán una programación pensada para acercar al público la riqueza del patrimonio folclórico de todo el mundo. Todas las actuaciones empezarán a las 23.00 horas.

El grupo Señor Perú-Herencia Viva abrirá el festival el martes día 18 de agosto con una propuesta que hace valer la riqueza del folclore peruano. La compañía, con proyección internacional, destaca por su calidad artística y la difusión de las tradiciones de su país en escenarios de América y Europa.

El Ballet Folklórico Cananea, procedente de México, ofrecerá el jueves día 20 de agosto un recorrido por las danzas más representativas del país. Con un amplio repertorio tradicional, es una de las agrupaciones folclóricas mexicanas con una mayor actividad nacional e internacional.

Desde Argentina llegará el Ballet Municipal de Folclore Rumicani el martes 25 de agosto, una formación dedicada a preservar las danzas tradicionales argentinas, reconocida por sus coreografías, el malambo y la participación en numerosos festivales internacionales.

La banda de la Societat Musical de Benirredrà actuará en Beniarjó como invitada / Levante-EMV

La programación continuará el viernes 28 de agosto con un concierto protagonizado por la Banda Ausiàs March de Beniarjó y la Sociedad Musical de Benirredrà, un encuentro musical que reivindicará la tradición bandística valenciana.

Finalmente, el sábado 29 de agosto, el festival se cerrará con la actuación del Grupo de Danzas Tràpig de Beniarjó, que ofrecerá una muestra del folclore valenciano y pondrá el punto final al certamen.

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Un año más, el cartel del Festival de Música y Danza de Beniarjó ha sido obra del artista Juan Ribes Coll, hijo ilustre del municipio de Beniarjó.