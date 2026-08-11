El Consell avanza en la tramitación del hotel de cuatro estrellas de Castellonet de la Conquesta pese al rechazo vecinal y municipal

El Consell avanza en la tramitación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para la construcción de un hotel de cuatro estrellas en Castellonet de la Conquesta, un proyecto que contempla, entre otras instalaciones, veinte suites independientes y una zona de pernocta para autocaravanas. La iniciativa, impulsada por una empresa belga, se encuentra en el centro de una fuerte oposición vecinal y cuenta también con el rechazo del ayuntamiento a la implantación del establecimiento hotelero.

El proyecto, que salió a la luz el pasado mes de abril, se plantea sobre tres parcelas situadas en las proximidades del barranco de Toni y el Racó, dentro del polígono 6 y a unos 2,1 kilómetros del núcleo urbano.

Tras varios informes, las protestas vecinales y un terremoto político en el propio municipio que desembocó en la dimisión del entonces alcalde, Juan Espinosa (PP), la iniciativa da ahora un nuevo paso adelante con un informe favorable de la Generalitat. El documento considera que el complejo es compatible con los riesgos territoriales analizados y concluye que las parcelas no están afectadas por peligrosidad de inundación. El ayuntamiento, que ya ha mostrado su oposición al proyecto, asegura estar «tranquilo» y mantiene su intención de seguir trabajando para evitar su construcción.

El informe señala que, pese a la proximidad del barranc de Toni o d’Alfauir, el ámbito del proyecto no presenta peligrosidad de inundación según la cartografía analizada. En cambio, sí advierte de la existencia de riesgo sísmico, ya que Castellonet de la Conquesta figura entre los municipios de la Comunitat Valenciana con una peligrosidad sísmica igual o superior a intensidad VII en la Escala Macrosísmica (EMS). Para el municipio se contempla una intensidad de 7,5 para un periodo de retorno de 500 años.

Pese a esta circunstancia, la Generalitat considera que el proyecto es compatible con los riesgos territoriales analizados. El informe recomienda, no obstante, que el ámbito del proyecto sea incluido en el Plan de Actuación Municipal (PAM) frente al riesgo sísmico.

Cabe señalar que este informe no supone la aprobación definitiva de la Declaración de Interés Comunitario, sino que se incorpora al expediente y forma parte de la tramitación administrativa necesaria para su eventual aprobación.

Reunión con conselleria

De hecho, el actual alcalde, Rafael Mafé, reconoce a Levante-EMV que el ayuntamiento tiene constancia del informe, aunque el primer edil se encuentra a la espera de mantener una reunión con la conselleria implicada. «Tenemos constancia, pero estamos tranquilos porque seguimos luchando y estaremos al lado de lo que opinan los vecinos», señala. Tras tomar posesión, Mafé, que evitó pronunciarse sobre este complejo turístico durante su investidura, ya había señalado a este diario que «el ayuntamiento siempre estará al lado de lo que decida el pueblo».

El propio consistorio ya había emitido semanas antes un informe desfavorable al proyecto, después de que el Consell abriera el periodo de información pública de la Declaración de Interés Comunitario. El complejo contempla una superficie total de 36.253 metros cuadrados, de los que 17.296,57 están vinculados directamente a la actividad.

Por su parte, la asociación vecinal Castellonet Tranquil había presentado alegaciones contra el proyecto, recogido centenares de firmas y protagonizado movilizaciones frente al consistorio. Los vecinos también habían colocado pancartas contra el hotel en algunos balcones del municipio.

Mafé recuerda que el consistorio nunca otorgó ningún permiso al proyecto, sino que se limitó a facilitar la información requerida por la empresa promotora. «Estamos a la espera, pero creemos que será favorable para nosotros porque consideramos que el hotel es inviable y, además, los caminos no están adecuados», señala.

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Por ello, y pese a que la DIC sigue su curso, el consistorio mantiene su rechazo al proyecto y no da por perdida la batalla para impedir la construcción del complejo turístico.