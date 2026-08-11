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Erika Mocholí Blasco es la mejor en el Concurso de Mujeres organizado por el Club Deportivo de Pesca Gandia

Una treintena de competidoras participación en el evento en una jornada deportiva y de convivencia

Las participantes en el concurso de pesca del CDP Gandia

Las participantes en el concurso de pesca del CDP Gandia / CD Pesca Gandia

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Club Deportivo de Pesca Gandía ha organizado una nueva edición de su Concurso de Mujeres, que contó con una treintena de participantes. La jornada comenzó a las 18:00 horas con el sorteo de los puestos entre todas las participantes. Una hora después, a las 19:00 horas, dio comienzo el concurso, que se prolongó hasta las 22:00 horas.

La tarde estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas complicadas debido al viento, lo que hizo que la competición fuera todavía más difícil para las competidoras. A pesar de ello, todas disfrutaron de una tarde de pesca, compañerismo y buen ambiente.

La ganadora del concurso de pesca en Gandia, a la derecha de la imagen

La ganadora del concurso de pesca en Gandia, a la derecha de la imagen / CD Pesca Gandia

Finalmente, la clasificación quedó de la siguiente manera: 1.ª clasificada: Erika Mocholí Blasco; 2.ª clasificada: Cheyenne Van Zoeren y 3.ª clasificada: Silvia Vidal Romero.

Agradecimientos

Desde el Club Deportivo de Pesca Gandía quieren felicitar a Erika, Cheyenne y Silvia por sus resultados y, sobre todo, agradecer a las 30 participantes su participación, ilusión y buen ambiente durante toda la jornada.

Una vez finalizado el concurso, todas las deportistas pudieron disfrutar de una cena como broche final a una tarde en la que, además de competir, lo importante fue compartir nuestra afición por la pesca y pasar un buen rato entre compañeras.

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El CD Pesca Gandia también agradece de manera especial a Adana, patrocinador del concurso, su colaboración con la aportación de los bolsos y carteritas que se entregaron, así como a Multiservicios Juanjo Flores, por su colaboración y apoyo en la celebración del evento.

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