Erika Mocholí Blasco es la mejor en el Concurso de Mujeres organizado por el Club Deportivo de Pesca Gandia
Una treintena de competidoras participación en el evento en una jornada deportiva y de convivencia
El Club Deportivo de Pesca Gandía ha organizado una nueva edición de su Concurso de Mujeres, que contó con una treintena de participantes. La jornada comenzó a las 18:00 horas con el sorteo de los puestos entre todas las participantes. Una hora después, a las 19:00 horas, dio comienzo el concurso, que se prolongó hasta las 22:00 horas.
La tarde estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas complicadas debido al viento, lo que hizo que la competición fuera todavía más difícil para las competidoras. A pesar de ello, todas disfrutaron de una tarde de pesca, compañerismo y buen ambiente.
Finalmente, la clasificación quedó de la siguiente manera: 1.ª clasificada: Erika Mocholí Blasco; 2.ª clasificada: Cheyenne Van Zoeren y 3.ª clasificada: Silvia Vidal Romero.
Agradecimientos
Desde el Club Deportivo de Pesca Gandía quieren felicitar a Erika, Cheyenne y Silvia por sus resultados y, sobre todo, agradecer a las 30 participantes su participación, ilusión y buen ambiente durante toda la jornada.
Una vez finalizado el concurso, todas las deportistas pudieron disfrutar de una cena como broche final a una tarde en la que, además de competir, lo importante fue compartir nuestra afición por la pesca y pasar un buen rato entre compañeras.
El CD Pesca Gandia también agradece de manera especial a Adana, patrocinador del concurso, su colaboración con la aportación de los bolsos y carteritas que se entregaron, así como a Multiservicios Juanjo Flores, por su colaboración y apoyo en la celebración del evento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
- La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
- Detienen en Tavernes de la Valldigna a un hombre acusado de robar móviles y objetos personales a bañistas
- La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda
- Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell
- Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia
- Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio forestal en Palmera
- La Banda Sinfónica de la Associació Artístico Musical de Oliva hace historia con su desfile en Disneyland París