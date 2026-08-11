De “Lo de Évole” a “Lo de cantar”: Jordi Évole actuará en "Mediterrànea al carrer" en Gandia

Gandia se prepara para disfrutar del Mediterránea Festival, que se celebrará del 13 al 15 de agosto en la ciudad. Esta séptima edición contará con las actuaciones de Love of Lesbian, Siloé o la M.O.D.A. Sin embargo, esta cita musical también se podrá vivir en la calle.

La organización ha comunicado hace unas horas que las personas interesadas podrán disfrutar de "Mediterránea al Carrer" este sábado 15 de agosto en la plaza del ayuntamiento. La primera actuación, a cargo de Volavent, tendrá lugar a las 12 h.

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Sin embargo, el plato fuerte llegará a las 13:20 h. El popular presentador y periodista Jordi Évole actuará junto a su banda de rock Los Niños Jesús. Se trata de un grupo de amigos que empezó a actuar sobre 2020.