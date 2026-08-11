La lista de espera en las residencias de Gandia, Oliva, Tavernes y el resto de la Safor baja un 16 % en tres meses, pero aún supera las 5.700 solicitudes

La lista de espera para acceder a una plaza en alguna de las ocho residencias de la Safor integradas en la red vinculada al sistema público ha descendido cerca de un 16 % en los últimos tres meses. En concreto, la Conselleria de Servicios Sociales contabilizaba el pasado 17 de marzo un total de 6.789 personas en lista de espera en la comarca. Tres meses después, la última actualización del 17 de junio reduce la cifra a 5.731. Se trata de 1.058 solicitudes menos.

Cabe recordar que el listado incluye tanto residencias completamente públicas como centros de carácter mixto, que disponen de plazas públicas y privadas. Por ello, las residencias exclusivamente privadas quedan fuera. Además, una misma persona puede solicitar plaza en varios centros, de manera que aparece en las listas de espera de cada uno de ellos. Por este motivo, las 5.731 solicitudes no equivalen necesariamente a 5.731 personas diferentes.

Según el documento que la Dirección General de la Dependencia de las Personas Mayores actualiza cada tres meses, las ocho residencias de la comarca disponen actualmente de 421 plazas públicas para personas mayores. Esta cifra representa apenas el 7,3 % del total de solicitudes contabilizadas en las listas de espera.

Cada una de las ocho residencias acumula una media 716 solicitudes. Sin embargo, la residencia para personas mayores dependientes Mediterránea, ubicada en Benirredrà, es la que registra la lista de espera más elevada, con 754 peticiones.

La elevada demanda también se refleja en los tiempos de espera. En este centro, el tiempo medio para acceder a una plaza es de 70 días, casi dos meses y medio.

Una situación similar se da en el residencial Jardí Miramar, que registra 750 solicitudes para 38 plazas públicas, de un total de 120 plazas. En este caso, el tiempo medio de espera se sitúa en 30 días.

En la residencia Solimar de Daimús se registran 749 solicitudes para 80 plazas públicas, de las 136 plazas totales. En este caso, el tiempo medio de espera es considerablemente mayor: 119 días, prácticamente cuatro meses.

Más de 700 solicitudes

Las otras cinco residencias incluidas en el listado acumulan conjuntamente 3.478 solicitudes. La Residencia Mixta Mondúber de Barx registra 673 solicitudes en lista de espera y cuenta con 55 plazas públicas de un total de 88. Se trata de la residencia donde más tiempo deben esperar los solicitantes: una media de 329 días, casi once meses.

En Gandia, la residencia La Safor contabiliza 721 solicitudes. En este caso, todas sus plazas son públicas. El tiempo medio de espera es de 84 días, cerca de tres meses. Por su parte, el Centro de Tercera Edad de Oliva suma 710 demandas y cuenta con un tiempo medio de espera de 131 días, mientras que la residencia Solimar de Tavernes de la Valldigna contabiliza 687 peticiones para 70 plazas públicas, de las 124 plazas. En este caso, el tiempo medio de espera es de 111 días.

Finalmente, la residencia Bonestar de Simat de la Valldigna tiene 687 solicitudes para 17 plazas públicas, de un total de 84. En este centro, el tiempo medio de espera alcanza los 118 días, casi cuatro meses.

La residencia de Potries

La elevada demanda y la escasez de plazas vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de ampliar la oferta residencial de la comarca. En este contexto se encuentra el proyecto de la residencia comarcal de Potries, incluida inicialmente en el Pla Convivint aprobado por la Generalitat Valenciana en 2021 para ampliar la red de infraestructuras de servicios sociales.

El actual Consell suprimió el proyecto en enero de 2025, una decisión que provocó movilizaciones en Potries y Tavernes de la Valldigna, donde también estaba previsto un centro de día. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Potries recurrió la decisión ante los tribunales.

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Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado recientemente el recurso, por lo que el consistorio ha anunciado su intención de interponer una casación ante el Tribunal Supremo. Además, y como última opción, el consistorio explorará la colaboración público-privada.