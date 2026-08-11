Oliva amplía el servicio de salvamento y socorrismo con motivo del eclipse

Oliva se prepara para vivir este miércoles, 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional con un refuerzo de las medidas de prevención para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. Ante la previsión de una mayor afluencia de personas a las playas del municipio para observar el eclipse solar, la concejalía de Turismo y Playas ha ampliado de manera extraordinaria el servicio de salvamento y socorrismo, que permanecerá operativo hasta las 21:30 horas. El objetivo, como explican desde el consistorio, es reforzar la vigilancia y proteger a los bañistas durante una jornada en la que se espera una importante concentración de personas en las playas.

Este refuerzo del dispositivo de salvamento y socorrismo permitirá ampliar la cobertura y la capacidad de respuesta de los servicios destinados a velar por la seguridad de quienes acudan a la costa, especialmente durante las horas de mayor afluencia. Desde el ayuntamiento, que se ha reunido durante los últimos días para abordar la situación, se recuerda que disfrutar de este fenómeno tan especial debe hacerse siempre con prudencia, respetando las indicaciones de los profesionales y extremando las precauciones en las playas.

Las medidas de seguridad se enmarcan, además, en el dispositivo especial activado por la Generalitat Valenciana con motivo del eclipse. Se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV) y se ha establecido el nivel 3 de Preemergencia por riesgo de incendio forestal durante toda la jornada del 12 de agosto. Ante esta situación, el Cecopal, presidido por la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, se ha reunido para analizar las previsiones y adoptar las medidas preventivas necesarias.

Este nivel de preemergencia establece importantes restricciones, entre ellas la prohibición del tránsito de personas por sendas y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en terrenos forestales o sus alrededores, la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal, así como la suspensión de determinadas actividades recreativas y deportivas. Por ello, queda prohibida la circulación a pie, en bicicleta o con cualquier tipo de vehículo por pistas y caminos forestales dentro de los parques naturales, entre ellos el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva.

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El Ayuntamiento de Oliva hace un llamamiento a la ciudadanía y a las personas visitantes para que disfruten del eclipse con responsabilidad, respeten las restricciones establecidas y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de salvamento, seguridad y emergencias. Asimismo, se recomienda consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.