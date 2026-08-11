Oliva está cada día más cerca de inaugurar la nueva Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles con la voluntad de que sea en septiembre

El gobierno municipal de Oliva baraja la posibilidad de inaugurar este próximo mes de septiembre la nueva Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles. El pleno del Ayuntamiento aprobó en su última sesión del mes de julio una modificación de créditos que incluyó una partida de 70.000 euros para el equipamiento técnico y regulación del edificio, el último paso pendiente.

Tras conseguir los informes técnicos correspondientes, el ayuntamiento de Oliva licitó hace unos días el mobiliario para el edificio de la Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles con un presupuesto de 112.512, 40 euros, al que pueden presentarse propuestas hasta este martes día 11 de agosto de 2026 en la plataforma pública de contrataciones.

Con todo ello, el departamento de cultura del Ayuntamiento de Oliva que dirige Tere Tur, está preparando todos los detalles alrededor de este evento, que se espera sea el más importante del año en la ciudad de los Centelles.

Exposición

No hay que olvidar que ya se ha anunciado que la Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles se abrirá con una gran exposición retrospectiva del pintor olivense Miquel Vicens, y que paralelamente, se organizará el acto oficial en el que será nombrado "Fill Predilecte d’Oliva".

El edificio dispondrá de una sala de exposiciones, dos salas de conferencias, despachos, espacios destinados a oficinas administrativas y una cafetería, que estará abierta a todas las personas usuarias. Además, la Concejalía de Cultura ha abierto un periodo de consulta pública previa para la elaboración de su futuro reglamento de uso. Las personas, asociaciones y organizaciones interesadas podrán presentar sus opiniones, sugerencias y aportaciones hasta el 26 de agosto de 202 en el registro electrónico municipal.

Se abre una nueva etapa con una nueva Casa de la Cultura, destinada a ser un importante núcleo de actividad para la ciudad, donde se acogerán charlas, exposiciones, presentaciones de libros, lectura de poemas, música y toda clase de actos que fomenten la cultura, los valores cívicos y democráticos entre la población y que contribuya a preservar la historia y el patrimonio de la ciudad.

Historia

Diecisiete años después del inicio del proceso de adquisición y reforma de la antigua casa del Centro Olivense de Oliva por parte del consistorio por fin el proyecto verá la luz y será disfrutado por los ciudadanos. Fue en 2009 cuando la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana aprobó el proyecto y otorgó la subvención correspondiente al consistorio olivense, comenzando las obras ese mismo año.

En 2012 los trabajos se paralizaron. Las catas arqueológicas llevadas a cabo en el Palacio de los Orduña del siglo XVIII y el valor histórico del edificio obligaron a realizar un nuevo proyecto modificado.

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En 2014 un decreto de la alcaldía certifica la paralización de las obras. En 2016 la Conselleria autoriza el nuevo proyecto modificado y en 2022 la licitación de las obras quedó desierta. En junio de 2023 se contacta con el arquitecto del proyecto y su equipo y se comprueba que las obras pueden finalizarse de acuerdo con el proyecto y presupuesto original. En 2023 se aprueba el modificado del presupuesto municipal y en septiembre de 2023 se adjudican los trabajos a la mercantil Lado Obras S.L.U. que concluyen definitivamente.