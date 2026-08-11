Piles y la Generalitat Valenciana se abren a nuevos vínculos para fomentar el turismo desde el albergue juvenil Mar i Vent
El ayuntamiento y el IVAJ consiguen la licencia de apertura del establecimiento tras 55 años de historia
El albergue juvenil Mar i Vent de Piles ha obtenido, de manera oficial y por primera vez desde qué abrió sus puertas hace 55 años, la licencia de apertura que regulariza definitivamente su actividad y funcionamiento.
Se trata de un proceso administrativo sin precedentes, encabezado por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Piles, la directora del albergue y el director del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).
Sinergia
La alcaldesa de Piles, Cristina Fornet, ha entregado personalmente el documento al director del IVAJ, Vicente Ripoll, mientras que el representante de la Generalitat Valenciana se ha comprometido a mantener el trabajo conjunto con el Ayuntamiento y a estudiar poder abrir nuevos vínculos para fomentar el turismo en Piles, ofreciendo el albergue para todas las necesidades de nuestro municipio.
Sin ir más lejos, este próximo sábado, 15 de agosto, el albergue participará en la Cursa Popular y facilitará sus instalaciones para que las y los deportistas puedan hacer uso de estas.
El Albergue Juvenil Mar i Vent de la playa de Piles forma parte de la historia de la comarca de la Safor. Allí está, construido en el paseo marítimo desde hace 55 años, acogiendo excursiones, estancias y actividades de muchos grupos de gente. Es un edificio de titularidad pública, que pertenece a la Generalitat Valenciana.
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