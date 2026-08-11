UCIN, socio de gobierno de Projecte Oliva, reclama responsabilidades políticas a la Alcaldía en el caso del riego del Camp del Morer

UCIN ((Unión de Ciudadanos Independientes), socio de gobierno con Projecte Oliva en el ayuntamiento de la ciudad, presentó el pasado 3 de agosto una instancia dirigida a la Alcaldía para que convocara, con carácter de urgencia, una reunión con todos los miembros de la Corporación Municipal para abordar los hechos relacionados con la mala calidad del agua de riego del campo de fútbol El Morer. La petición se formuló después de las informaciones conocidas sobre este asunto y de las explicaciones ofrecidas durante el pleno ordinario celebrado el pasado 30 de julio, en el que las preguntas planteadas al regidor delegado, Joan Mascarell, no permitieron aclarar las dudas existentes ni tampoco obtener explicaciones sobre una cuestión que ha generado una importante preocupación entre la ciudadanía, atendidas las posibles consecuencias que una mala calidad del agua podría comportar para la salud pública, entre ellas el riesgo de proliferación de legionela.

En la instancia presentada, UCIN exponía que, ante la trascendencia de los hechos, resulta imprescindible que toda la corporación conociera con exactitud qué había sucedido, qué actuaciones había llevado a cabo el Ayuntamiento desde que se detectaron los primeros resultados desfavorables, por qué esta información no se había trasladado con anterioridad a los grupos municipales y, si era el caso, qué responsabilidades podían derivarse de los hechos. Por este motivo, UCIN solicitó a la Alcaldía la convocatoria inmediata de una reunión. La respuesta por parte de la Alcaldía llegó el miércoles, 5 de agosto. En ella, se manifiesta literalmente: "Actualmente estamos trabajando en la parte técnica de este asunto. Cuando tengamos toda la información disponible, convocaremos la reunión solicitada".

Servicios técnicos

Desde UCIN se considera que esta contestación no responde a la cuestión principal planteada en la instancia. El grupo municipal socio de gobierno local en Oliva quiere dejar claro que en ningún momento ha cuestionado la tarea de los servicios técnicos municipales ni la necesidad que este continúan trabajando para determinar los aspectos técnicos. Evidentemente, la parte técnica es imprescindible. Aun así, considera que la respuesta de la Alcaldía confunde dos planes completamente diferentes: el técnico y el político.

La reunión solicitada por UCIN no tenía como objetivo sustituir el trabajo de los técnicos ni anticipar sus conclusiones. El que se pedía era una explicación política sobre la gestión de este asunto, una explicación que, a parecer del grupo municipal, se puede y se tiene que dar sin necesidad de esperar que finalicen los informes técnicos. Para este grupo municipal, las preguntas que continúan sin respuesta son fundamentales: ¿cuándo tuvo conocimiento de estos hechos el regidor responsable?; Qué decisiones se adoptaron desde aquel momento?; Se dieron las instrucciones oportunas?; Por qué esta información no se trasladó al resto de los miembros de la Corporación?; Estas son las cuestiones que, según UCIN, no pueden quedar condicionadas al hecho de que finalizó la tramitación técnica del expediente. Estas preguntas, según UCIN, no dependen de la conclusión de los informes técnicos, sino de las decisiones adoptadas por los responsables políticos.

Desde UCIN se quiere remarcar que esta petición no responde a intereses políticos ni a una voluntad de confrontación. Bien al contrario. El grupo recuerda que forma parte del gobierno municipal y considera que precisamente esta circunstancia obliga todavía más a actuar con responsabilidad y rigor ante cualquier situación que genero dudas entre la ciudadanía. "Gobernar significa también asumir responsabilidades, pedir explicaciones cuando sea necesario, al mismo tiempo que garantizar la máxima transparencia en la gestión política. La confianza de los vecinos y vecinas está por encima de cualquier otra consideración". apuntan.

Derecho a la información

El grupo municipal considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ha pasado ante un asunto tan sensible como es la salud de nuestros niños/tieso, qué ha sido la gestión realizada durante este proceso y si todas las actuaciones se han llevado a cabo con la diligencia que exige un asunto de esta trascendencia.

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UCIN concluye reiterando su compromiso con una manera de gobernar basada en la transparencia y la rendición de cuentas, valores que considera irrenunciables en cualquier administración pública y que tienen que prevalecer con independencia de cada grupo político.