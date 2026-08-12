ACUDE, la asociación que abraza a personas dependientes y familias en Tavernes de la Valldigna

«Yo no quería venir, pero le hice caso a mi hija, que me propuso venir al centro. No lo tenía muy claro cuando empecé hace siete años porque pensaba que esto no era para mí, pero me encanta porque me han hecho sentirme más joven e independiente». Tere Aparicio es una de las usuarias que acude semanalmente a los talleres de la Asociación de Cuidadores y Dependientes de Tavernes de la Valldigna (ACUDE).

La sede de la entidad se encuentra en la calle La Barca de la localidad. Aunque el espacio es pequeño, el grupo de voluntarios ha sabido convertirlo en un lugar de alegría y convivencia, pero, sobre todo, de compromiso y ganas de ayudar a los cerca de 30 vecinos y vecinas que acuden tres días a la semana a llas distintas actividades organizadas.

«Es maravilloso venir aquí porque son ángeles de la guarda. Estoy deseando que llegue el día para acudir», explica Tere, que padece artrosis y apenas conserva un 10 % de visión.Solo hay que ver sus caras de ilusión: muchos de ellos eligen sus mejores atuendos para la ocasión y, algunos, incluso se pintan los labios.

El perfil de los usuarios es muy variado, según explica la presidenta de ACUDE, Paqui Romero. A la asociación acuden «personas con problemas de visión, alzhéimer, parkinson o principios de demencia». Por este motivo, el equipo adapta cada una de las actividades a las necesidades y capacidades de cada uno de ellos.

Uno de los talleres realizados en la asociación el pasado mes de julio. / Saray Fajardo

Durante la primera hora, el local se convierte en una especie de gimnasio. Los usuarios realizan diferentes ejercicios destinados a trabajar la movilidad y mantener sus capacidades físicas. Después, el espacio se transforma en una improvisada discoteca en la que no faltan las canciones, el baile y el buen humor. La segunda parte se centra en el trabajo de la memoria, con actividades orales y diferentes juegos cognitivos.

Aunque durante el mes de agosto la asociación permanece cerrada por vacaciones, este año también ha mantenido su actividad durante julio gracias a la colaboración del ayuntamiento. «Mucha gente que viene en invierno también quería seguir en verano y lo hemos hecho posible», explica la presidenta.

Los talleres no solo benefician a los usuarios, sino que también suponen «un respiro» para sus familias. Precisamente, esa fue una de las razones que impulsaron la creación de ACUDE, que abrió sus puertas en 2013.

«Yo viví en primera persona qué supone ser cuidadora de una persona dependiente. Tuve que dejar de trabajar y perdí calidad de vida. Muchos de los que estamos aquí sabemos qué supone ser cuidadores», relata Paqui, quien reivindica la importancia de «cuidar a los cuidadores para que puedan desconectar». «Si hiciésemos más talleres, vendrían», asegura.

Necesidad del centro de día

En este contexto, ACUDE reivindica la necesidad de construir el centro de día que fue incluido en el Pla Convivint del Consell en 2021 y que posteriormente fue eliminado por el actual gobierno valenciano.

«La población cada vez está más envejecida y el cuidado es complicado para las familias, especialmente cuando tienen que trabajar», señala Paqui. La presidenta considera que disponer de este centro permitiría a las familias continuar cuidando de sus mayores, al tiempo que estos podrían realizar actividades, relacionarse con otras personas y regresar después a sus hogares. «Es incomprensible que Tavernes no tenga un centro de día», lamenta.

La presidenta recalca que este tipo de actividades son fundamentales para los usuarios y destaca el impacto que tienen en su bienestar. «Se nota el cambio cuando dejan de venir y parecen distintos», señala.

Noticias relacionadas

Por ello, Paqui espera que el anhelado centro de día pueda convertirse «más pronto que tarde» en una realidad para Tavernes y para las familias que necesitan este recurso.