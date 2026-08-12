La ciudad de Oliva ya tiene fecha para la Run Cáncer 2026: Arranca la campaña de venta de camisetas y dorsales
La delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer organiza una marcha no competitiva
La delegación de Oliva de la Asociación Española contra el Cáncer que preside Rosanna Tomàs, organiza el domingo 20 de septiembre una nueva edición de la prueba dentro de la campaña Oliva contra el Cáncer.
El circuito RunCáncer Valencia 2026 llega a la localidad de la Safor con una marcha, no competitiva, que tendrá una distancia aproximada de 5 kilómetros, desde las 9,30 horas con salida desde ante el Centre Polivalent.
Bajo el lema "La Marcha solidaria que nos une como pueblo", en la edición de este año colaboran muchas firmas patrocinadoras. Las camisetas y los dorsales para participar y colaborar en la lucha contra el cáncer están a la venta a las componentes de la junta.
Venta e información
Además, también habrá venta e información todos los viernes del mes de agosto, concretamente los días 14, 21 y 28 y también los viernes 4, 11, y 18 de septiembre a la puerta del Mercat Municipal de Oliva con su tradicional estand solidario.
Hay que hacer todo lo posible entre todos que se supere la cantidad recaudada el año anterior para luchar contra el cáncer, señaló la presidenta de la delegación local, Rosanna Tomàs.
RunCáncer Valencia es el circuito de carreras y marchas 100 % solidarias más grande de Europa. Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, este movimiento deportivo recorre cada año cerca de un centenar de localidades de la provincia para recaudar fondos destinados íntegramente a proyectos de investigación oncológica.
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