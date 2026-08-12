Cuenta atrás para la cuarta edición del Mediterránea Festival de Gandia: Se esperan más de diez mil personas por día

Gandia ultima los preparativos para la cuarta edición del Mediterránea Festival del 13 al 15 de agosto en el recinto del parque de la Festa. El evento era presentado hace escasamente un mes y ahora ya está a punto de comenzar.

El festival cuenta este año con la novedad de la celebración de un concierto acústico en el patio del Palau Ducal, protagonizado por el grupo Valiente Bosque, reforzando así la conexión del festival con uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Asimismo, se mantiene la programación del ciclo Mediterránea al Carrer, que contará con las actuaciones de El Niño Jesús con el televisivo Jordi Évole al frente, Lisasinson y el grupo valenciano Volavent, acercando la música en directo en la plaza Major de la ciudad.

Siloé es uno de los grupos que actúa este fin de semana en Gandia / Levante-EMV

Nombres propios

Respecto a la programación principal hay un cartel con un alto nivel artístico de principio a fin. Entre los nombres destacados figuran Love of Lesbian, que llegará a Gandia dentro de su gira de despedida; Carlos Ares, Ultraligera, Siloé, Ginebras y Miss Caffeina, entre otros.

La organización espera la presencia de más de 10.000 personas por día, confirmando que se han agotado ya las entradas VIP y que están casi a punto los abonos normales.

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Las jornadas del jueves, viernes y sábado con los conciertos en el parque de la Festa arrancarán entre las 18 y 18.15 horas hasta bien entrada la madrugada, mientras que el sábado 15 es el turno de los conciertos gratuitos en la plaza Major o de l'Ajuntament de Gandia a las 12, las 13.20 y las 17 horas.