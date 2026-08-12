Decepción en Gandia y gran parte de la Safor al no poder presenciar el eclipse: "Toda la tarde esperando para esto"

«En la vida, las cosas casi nunca salen exactamente como se esperaba. Pero la gracia está en la ilusión de la expectativa, la alegría de los preparativos y el encuentro con la esperanza». Con estas palabras describía el concejal de Oliva Joan Mata a través de sus redes sociales la sensación que han experimentado muchos de los vecinos y turistas que este miércoles se habían concentrado en distintos puntos de la Safor para presenciar el eclipse.

Horas antes del inicio de este esperado fenómeno astronómico, previsto a partir de las 19:30 horas, centenares de personas se concentraban en la playa de Gandia con la mirada puesta en el cielo. La escollera del puerto era uno de los puntos señalados como privilegiados para contemplar el eclipse, tanto por su ubicación como por la amplitud del horizonte. Familias, grupos de amigos y numerosos curiosos acudían al litoral preparados con gafas homologadas y dispositivos para intentar inmortalizar un acontecimiento que había despertado una gran expectación.

Sin embargo, cuando apenas faltaban unos minutos para que comenzara el fenómeno, varias nubes fueron ganando protagonismo y terminaron por cubrir la zona del cielo desde la que se esperaba observar el eclipse. La ilusión dio paso poco a poco a la incertidumbre. Muchos de los presentes permanecieron mirando hacia arriba al tiempo que confiaban en que el cielo se despejara en el último momento y permitiera, al menos, disfrutar de unos instantes del espectáculo.

Durante varios minutos, la escena se repitió en distintos puntos de la playa: decenas de personas con las gafas preparadas miraban al cielo y esperaban que la gran nube que ocultaba el sol se desplazara. Pero la meteorología no dio tregua y las esperadas gafas homologadas tuvieron finalmente poca utilidad en la capital de la Safor, donde el eclipse no pudo contemplarse con la claridad que se había previsto.

Momento máximo del eclipse en Gandia. / Saray Fajardo

La decepción fue evidente entre quienes habían dedicado buena parte de la tarde a esperar el momento. «Toda la tarde esperando para esto», lamentaba una vecina mientras abandonaba el lugar. Otros, sin embargo, decidieron mantener la esperanza y aguardar hasta las 20:33 horas, momento previsto para alcanzar el máximo del eclipse, por si las condiciones cambiaban. Algunos, por su parte, optaban por disfrutar del eclipse a través de sus teléfonos conectados a otros puntos de la Comunitat Valenciana o del resto de España.

Finalmente, aunque el cielo llegó a oscurecerse y la luz adquirió una tonalidad diferente, la estampa estuvo muy lejos de la esperada. Las nubes impidieron disfrutar de la imagen que muchos habían imaginado durante días y para la que habían preparado la tarde.

A pesar de ello, la playa de Gandia ofreció una imagen poco habitual. La expectación generada por el eclipse consiguió reunir a centenares de personas frente al mar, convertidas durante horas en espectadoras de un fenómeno que, en esta ocasión, se dejó sentir más que ver.

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Y es que, como apuntaba el edil olivense, quizá parte de la experiencia también reside en la espera: en preparar las gafas, buscar el mejor lugar, mirar al cielo y compartir con otros la expectativa de que, durante unos minutos, las nubes dieran una tregua. Esta vez no ocurrió en Gandia ni en muchos puntos de la comarca, que habían desplegado un dispositivo especial para este evento, pero la ilusión previa y el encuentro de vecinos y visitantes dejaron igualmente su propia estampa en una tarde marcada por un eclipse que la Safor quiso ver y que, finalmente, quedó oculto tras las nubes.