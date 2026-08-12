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La Diputación destina más de 411.000 € a la programación cultural y las fiestas de los 31 municipios de la Safor: De los 21.000 € de Tavernes a los 9.000 de Castellonet

El diputado de Cultura, Paco Teruel, subraya que "la Diputación aporta los recursos, pero son los propios municipios los que conocen sus necesidades y deciden qué programación responde mejor a los intereses de sus vecinos"

El espectáculo &quot;Momo&quot; es uno de los programados por la Diputación de Valencia en los municipios de la Safor

El espectáculo "Momo" es uno de los programados por la Diputación de Valencia en los municipios de la Safor / Diputación de Valencia

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

De los 411.410 euros que la Diputación de València subvenciona la programación cultural y las fiestas populares de todos los pueblos de la comarca a través de "SARC als pobles", Tavernes de la Valldigna es la población que más recibe con 21.300 euros, seguida de Xeraco con 18.549.

Gandia y Oliva cuentan con 17.549 euros cada ciudad y después viene Bellreguard con 17.300. Miramar, Piles, el Real de Gandia y Simat de la Valldigna reciben 15.549 euros cada municipio, mientras que Almoines suma 15.037 euros.

La programación cultural concentra la mayor parte de las ayudas, aunque nueve municipios incorporan financiación para fiestas populares. Ocho, entre ellos la Font d’en Carròs, Palmera, Xeresa, l’Alqueria de la Comtessa y Llocnou de Sant Jeroni, combinan ambas modalidades, mientras que Alfauir destina sus 9.300 euros exclusivamente a fiestas populares.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca que el reparto territorial permite adaptar el programa a realidades locales muy distintas y recuerda que "la Diputación aporta los recursos, pero son los propios municipios los que conocen sus necesidades y deciden qué programación responde mejor a los intereses de sus vecinos. De esta forma combinamos el apoyo provincial con la autonomía local".

"SARC als pobles" es uno de los principales programas culturales de la Diputación. En el conjunto de la provincia cuenta este año con una dotación de 3.525.999 euros y permitirá desarrollar 2.553 actividades y espectáculos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. De ellos, 2.239 corresponden a programación cultural y 314 a fiestas populares.

Todas los pueblos de la safor subvencionados por la Diputación de Valencia y todas las cantidades asignadas

Todas los pueblos de la safor subvencionados por la Diputación de Valencia y todas las cantidades asignadas / Diputación de Valencia

La programación cultural abarca artes escénicas, música, talleres, tradiciones, artes plásticas y audiovisuales. Las artes escénicas concentran 1.170 propuestas; los talleres culturales, 485; la música, 306; y las actividades relacionadas con las tradiciones, 249. Una parte destacada de esta oferta se articula a través del Catálogo de Actividades Culturales 2024-2027 del SARC: 1.376 de las 2.239 actividades culturales subvencionadas forman parte de esta herramienta, concebida para promocionar el sector cultural valenciano y facilitar a los ayuntamientos la elaboración de sus programaciones.

La cultura llega a todos los rincones

La convocatoria está orientada a apoyar las programaciones culturales de las entidades locales y permite, además, que los ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes puedan destinar de manera opcional parte de la ayuda a fiestas populares. En total, la ejecución de las actividades subvencionadas movilizará a 758 asociaciones y empresas del sector cultural.

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Teruel incide en que el programa busca que "la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, independientemente del tamaño de cada municipio o de los recursos de los que disponga su ayuntamiento", y concluye que "la cultura es también convivencia, identidad y una herramienta para mantener vivos nuestros pueblos".

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