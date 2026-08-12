Las gafas del eclipse se disparan en Wallapop: hasta 20 euros por un par en Gandia a pocas horas del fenómeno

La Safor se prepara para vivir en las próximas horas el eclipse. Aunque la comarca no podrá disfrutar del fenómeno en su totalidad, los ayuntamientos y asociaciones han organizado diversas actividades para acompañar la cita y han desplegado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes.

El uso de gafas homologadas para observar el eclipse es la principal recomendación en la que han insistido los expertos. La mayoría de establecimientos de la comarca agotaron sus existencias hace días, aunque algunos ayuntamientos todavía reparten lentes entre sus vecinos. Por ello, y pese a que muchos ya cuentan con las suyas, todavía hay rezagados que buscan desesperadamente un par a pocas horas del eclipse.

Los comentarios en redes sociales y en grupos vecinales de distintos municipios dan buena muestra de esta situación. Algunos usuarios preguntan dónde pueden adquirirlas, mientras otros apelan a la solidaridad de sus vecinos para conseguir unas prestadas antes de que comience el fenómeno.

Por ello, en las últimas horas la búsqueda de gafas homologadas se ha disparado también en las plataformas de compraventa por internet. Un claro ejemplo es Wallapop, donde algunos usuarios han puesto a la venta ejemplares que todavía conservan en sus domicilios. Sin embargo, el precio dista considerablemente del habitual en tiendas y farmacias, especialmente ante la escasez de existencias y la proximidad del eclipse.

La situación ha convertido estas gafas en un producto muy demandado a pocas horas del fenómeno. Mientras en los establecimientos de la comarca resulta cada vez más difícil encontrar unidades disponibles, en las plataformas de segunda mano algunos vendedores aprovechan la elevada demanda para ofrecerlas a precios notablemente superiores a los habituales.

Algunos vecinos de Gandia ofrecen este producto por hasta 20 euros el par. La plataforma cuenta con cerca de una veintena de anuncios en la capital de la Safor, con precios que parten de los cinco euros, aunque la mayoría se sitúa en torno a los diez euros por pareja. Ante la elevada demanda y la escasez de existencias en los establecimientos, muchos interesados recurren a estas ofertas de última hora para hacerse con unas gafas homologadas.

Noticias relacionadas

Una vez acordada la compra, solo queda concretar un punto de encuentro con el vendedor, recoger las gafas y estar preparados para disfrutar del eclipse con total seguridad.