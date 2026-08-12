Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna disparan la venta de viviendas en el último lustro, pero la obra nueva sigue estancada

Gandia es una de las ciudades de la comarca que concentra una mayor demanda de vivienda, impulsada por su conexión con la capital, la elevada presencia de empresas y su condición de capital comarcal. Sin embargo, no es el único municipio que despierta el interés de quienes buscan un lugar donde residir. Oliva y Tavernes de la Valldigna también concentran un gran número de peticiones, especialmente en el último lustro.

Aunque son muchos los que optan por acceder a una vivienda en alquiler, también existe una parte significativa de la población que apuesta por adquirir su propio hogar. De hecho, las transacciones inmobiliarias se han disparado en los últimos cinco años en estos tres municipios, según se desprende de las fichas socioeconómicas de 2026 elaboradas por el Consejo General de Economistas a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tavernes se convierte en el caso más significativo, ya que ha duplicado en cinco años el número de transacciones inmobiliarias. Si en 2020 se registraron 240 operaciones de compraventa, en 2025 la cifra alcanzó las 480, según los últimos datos disponibles.

El crecimiento se concentra especialmente en la vivienda de segunda mano, cuyas operaciones se han disparado un 108 % en este periodo. De las 480 transacciones registradas en 2025, 474 correspondieron a viviendas usadas, frente a las 228 contabilizadas en 2020.

En cambio, la vivienda de obra nueva sigue teniendo un peso testimonial. En 2025 apenas se registraron seis operaciones, la mitad que cinco años antes, cuando se contabilizaron 12.

Falta de nuevas promociones

La falta de nuevas promociones obliga a concentrar buena parte de la demanda en el parque de viviendas ya existente, una situación que puede comportar que el precio de estas se dispare. La ciudad de Oliva no es ajena a esta realidad. En este caso, las transacciones se han incrementado cerca de un 71 % en cinco años, al pasar de las 481 operaciones registradas en 2020 a las 820 de 2025.

En este caso, la vivienda usada vuelve a ganar terreno, aunque la diferencia no es tan llamativa. Concretamente, se adquirieron 79 viviendas de obra nueva en 2025 frente a las 60 de 2020, lo que supone un incremento del 32 %. Por su parte, la vivienda usada ha crecido un 76 %, al pasar de 421 operaciones en 2020 a 741 cinco años después.

Gandia presenta cifras todavía más elevadas en términos absolutos. La ciudad registró 1.820 transacciones inmobiliarias en 2025, frente a las 1.059 contabilizadas en 2020. En apenas cinco años, por tanto, el número de operaciones se ha incrementado en 761, lo que supone un crecimiento del 72 %.

Aunque en este caso sí que existe sueo para construir, la vivienda de segunda mano concentra la mayor parte de las compraventas. En 2025 se realizaron 1.770 operaciones de viviendas usadas, frente a las 1.030 de 2020. Esto supone un aumento de 740 transacciones y un crecimiento del 70 %.

La evolución de la vivienda nueva es, en cambio, mucho más moderada, aunque en este caso sí registra un incremento. Las operaciones han pasado de 29 en 2020 a 50 en 2025, un 72 % más. Pese a este crecimiento, la obra nueva representa apenas una pequeña parte del mercado inmobiliario de la ciudad: de las 1.820 transacciones registradas el pasado año, solo 50 correspondieron a viviendas de nueva construcción.

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Como ya informó este diario, Gandia podría levantar hasta 3.000 nuevas viviendas, pero el desarrollo de estos proyectos requiere unas inversiones que no siempre están al alcance de los promotores.