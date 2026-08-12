Una pareja de Oliva se adentra 25 millas en el mar para presenciar el eclipse total: "Tengo pensado brindar con champán cuando acabe"
Isabel Bolinches y su marido Carlos se adentran en el canal entre Oliva e Ibiza para contemplar el evento astronómico con el horizonte abierto, en una jornada que se prolongará hasta cerca de la medianoche
Isabel Bolinches ha salido esta mañana desde Oliva junto a su marido Carlos a bordo de su embarcación con un objetivo muy especial: adentrarse en el mar para disfrutar del eclipse, un acontecimiento que, desde la costa de Oliva, no puede contemplarse en su totalidad.
La pareja ha recorrido unas 25 millas náuticas por el canal entre Oliva e Ibiza, un trayecto que les ha llevado aproximadamente entre dos y tres horas. El desplazamiento supone pasar buena parte del día en el mar, pero para ambos el esfuerzo merece la pena por la oportunidad de vivir esta experiencia desde un punto privilegiado.
«Es un acontecimiento único y creo que el lugar es perfecto para verlo. Desde Oliva no hay ningún punto desde el que se pueda observar completamente, así que hemos decidido salir con la embarcación y alejarnos unas 25 millas para poder disfrutarlo en toda su magnitud», explica Isa.
La embarcación va preparada para pasar todo el día a bordo. Han cargado todo lo necesario para afrontar la jornada y disfrutar con tranquilidad de la experiencia en alta mar. La intención es permanecer en la zona durante el acontecimiento y, una vez finalizado, emprender el camino de regreso hacia Oliva.
La pareja se planteó trasladarse hasta Ibiza para disfrutar del evento astronómico, pero reconoce que, al tratarse de un punto privilegiado, la gran afluencia de gente podría convertirse en un elemento en su contra.
Vuelta a la medianoche
El viaje de vuelta está previsto para las horas posteriores, con la intención de llegar de nuevo a tierra alrededor de la medianoche. Será, por tanto, una jornada larga, pero también muy especial para la pareja, que ha decidido convertir la ocasión en una pequeña aventura en el Mediterráneo.
Isa reconoce que tiene preparada una celebración para cuando todo termine: «Tengo pensado brindar con champán cuando acabe el eclipse».
La elección del canal entre Oliva e Ibiza responde precisamente a la búsqueda de un lugar desde el que poder disfrutar del acontecimiento con la mayor amplitud posible. Con el horizonte abierto y alejados de la costa, la pareja espera encontrar las condiciones ideales para vivir una experiencia que, para Isa, será difícil de repetir.
«Vamos todos cargados para pasar el día y luego volveremos sobre la medianoche. Tardaremos dos o tres horas en llegar, pero estoy segura de que valdrá la pena», señala.
Así, mientras en tierra muchos buscarán los mejores puntos de observación en la costa, Isa y su marido vivirán la jornada desde el mar, a bordo de su embarcación y a varias millas de Oliva, en un escenario que han elegido expresamente para convertir este acontecimiento en un recuerdo inolvidable.
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